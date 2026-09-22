به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی صبح سهشنبه در نشست منابع آبی با اشاره به ضرورت ارتقای آمادگی برای مواجهه با بارندگیهای شدید، اظهار کرد: با توجه به وسعت پارک جنگلی نور و وجود برخی مشکلات در مسیر انهار و کانالهای موجود، طرح مهندسی جمعآوری و هدایت آبهای سطحی این محدوده در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: بخشی از انهار و کانالهای موجود به دلیل رسوبگذاری گلولای و تجمع شاخ و برگ درختان، کارایی لازم را برای انتقال آب در زمان بارشهای شدید نداشتند و این وضعیت میتوانست احتمال آبگرفتگی و بروز خسارت در پارک جنگلی و اراضی پیرامونی را افزایش دهد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران ادامه داد: در راستای پیشگیری و کاهش خسارات احتمالی ناشی از سیلاب، کتابچه طرح مهندسی جمعآوری و هدایت آبهای سطحی محدوده پارک جنگلی نور تهیه شده است.
موسوی با اشاره به روند اجرای این طرح گفت: طرح مذکور پس از دریافت مجوزهای لازم از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران، توسط شهرداری نور و با همکاری بخش خصوصی در حال اجرا است.
وی خاطرنشان کرد: امور منابع آب شهرستان نور نیز بر روند اجرای طرح نظارت دارد تا عملیات ساماندهی و بهسازی مسیرهای انتقال آب با هدف افزایش کارایی شبکه موجود و کاهش خطرات ناشی از بارشهای شدید انجام شود.
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