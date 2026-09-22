به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در نهمین گردهمایی سراسری خیرین آموزش عالی که امروز در سالن علامه طباطبایی دانشگاه تهران برگزار شد، با خیرمقدم به حاضران اظهار کرد: بسیار خوشبختم که امروز دانشگاه تهران میزبان شماست؛ البته میزبان اصلی این گردهمایی، بنیاد فرهنگی مصلی نژاد است که در برگزاری و حمایت از این برنامه نقش داشته است.
وی با اشاره به سابقه برگزاری گردهماییهای خیرین آموزش عالی گفت: اگرچه از تأسیس این نهاد ۱۱ سال میگذرد، گردهماییهای خیرین آموزش عالی در سالهای گذشته در شهرهای مختلف برگزار شده است. امسال قرار بود این گردهمایی در اردیبهشتماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شود، اما به دلیل جنگ و آسیبهای واردشده به زیرساختهای این دانشگاه، امکان برگزاری فراهم نشد و دانشگاه تهران به نیابت از دانشگاه صنعتی شریف میزبان این دوره شد.
امید افزود: دهمین گردهمایی سراسری خیرین آموزش عالی، انشاءالله در اردیبهشتماه ۱۴۰۶ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد. این سومین بار است که این گردهمایی در تهران برگزار میشود. همچنین دو بار در مشهد مقدس، دو بار در شیراز، یک بار در یزد و یک بار در دانشگاه تبریز برگزار شده است.
وی ادامه داد: هر سال از بنیادها درخواست میکنیم در صورت تمایل و امکان، میزبانی گردهمایی را بر عهده بگیرند. گاهی به دلیل نبود پرواز در برخی شهرها، محل برگزاری تغییر کرده است.
حمایت از ۱۵۰۰ دانشجو با وام شرافتی
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به پویشهای برگزارشده در گردهماییهای گذشته بیان کرد: نخستین پویش با هدف حمایت از دانشجویان نیازمند و دانشجویان متقاضی کمک آغاز شد و امروز به نهالی ارزشمند در دانشگاههای کشور تبدیل شده است.
وی گفت: نزدیک به ۱۵۰۰ دانشجو تحت پوشش حمایت بنیاد حامیان قرار دارند و ماهانه مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بهعنوان وام شرافتی دریافت میکنند. این وام بدون نیاز به ضامن پرداخت میشود و دانشجو متعهد میشود چهار سال پس از پایان تحصیل، طی دو سال نسبت به بازپرداخت آن اقدام کند.
امید افزود: این تعهد نوعی پیوند اخلاقی میان ما و دانشجوست و برخی دانشجویان حتی پیش از پایان دوره چهار ساله، برای تسویه یکجای وام خود مراجعه کردهاند.
پوشش بیمه تکمیلی برای دانشجویان
وی با اشاره به نتایج پویشهای حمایتی دیگر اظهار کرد: در گردهمایی برگزارشده در تبریز، موضوع تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی دانشجویان مطرح شد و اکنون تعدادی از دانشجویان تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قرار گرفتهاند.
رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: در مجموع، حدود ۲۵۰۰ دانشجو از ۴۰ دانشگاه کشور، یا از وام شرافتی استفاده میکنند یا تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند. این حمایتها از محل برکات گردهماییها و کمکهای خیرین انجام شده است.
حمایت از ایدههای دانشجویی و مهارتآموزی
امید با اشاره به حمایت از تیمهای دانشجویی گفت: در گردهمایی مشهد مقرر شد از ایدههای تعداد زیادی از تیمهای دانشجویی حمایت شود. این حمایتها همچنان ادامه دارد و برخی از این طرحها نیز به نتیجه رسیدهاند.
وی افزود: برنامهریزیهایی برای مهارتآموزی و کمک به بهبود اشتغالپذیری دانشجویان انجام شده است. به دلیل وقوع جنگ پس از گردهمایی یزد، پیشرفت در این زمینه مطابق برنامه پیش نرفت، اما این طرح همچنان در دستور کار قرار دارد و انشاءالله اجرا خواهد شد.
رئیس دانشگاه تهران همچنین از برنامهریزی برای اعلام یک پویش ویژه خبر داد و گفت: علاوه بر ادامه حمایت از پویشهای قبلی، پویش ویژهای نیز داریم که دوستان در زمان مناسب آن را اعلام خواهند کرد.
حمایت از دانشگاههای آسیبدیده در جنگ
وی با اشاره به آسیبهای واردشده به دانشگاهها در جریان جنگ ۱۲روزه اظهار کرد: در جنگ تحمیلی اخیر، تعدادی از دانشگاهها، بهویژه چهار دانشگاه صنعتی کشور، آسیب دیدند.
امید افزود: دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه شهید بهشتی، انشاءالله مورد عنایت و حمایت قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: در جریان جنگ ۱۲روزه، یکی از ساختمانهای مربوط به استادان نیز آسیب دید و موضوع حمایت از آن در دستور کار قرار گرفته است.
تداوم اعطای جایزه اخلاق در علم
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به فعالیتهای این دانشگاه گفت: برای سومین سال پیاپی، جایزه اخلاق در علم را برگزار کردیم و این روند همچنان ادامه دارد.
وی همچنین از اعطای مدال بنیاد حامیان دانشگاهها خبر داد و بیان کرد: از سه سال قبل، یاریگران دانشگاهها نیز مورد حمایت قرار میگیرند. با کمک بانک مرکزی، مدال بنیاد حامیان ضرب شد و هر سال به تعدادی از چهرههای منتخب دانشگاهها اهدا میشود.
امید افزود: امسال در خدمت ۱۶ نفر از یاریگران ارجمند هستیم و انشاءالله از گردهمایی بعدی، بنیادهای برتر نیز معرفی خواهند شد. مقدمات این کار امسال انجام شد، اما ارزیابیها کمی طول کشید و امکان معرفی بنیادهای برتر در این جلسه فراهم نشد.
انتشار دومین کتاب یاریگران علم و فناوری
وی با اشاره به انتشار کتاب یاریگران علم و فناوری و حامیان فناوری ایران گفت: حدود ۹ یا ۱۰ سال پیش، نخستین کتاب یاریگران علم و فناوری و حامیان فناوری ایران منتشر شد و اکنون کتاب دوم نیز آماده شده است.
رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: قرار بود از این کتاب امروز رونمایی شود، اما به دلیل وجود نقایصی در برخی اطلاعات مربوط به خیرین و تکمیلنشدن اطلاعات از سوی بنیادها در فصل تابستان، این رونمایی به تعویق افتاد. امیدواریم کتاب دوم بهزودی آماده شود و احتمالاً رونمایی آن در گردهمایی آینده انجام خواهد شد.
تأکید بر تقویت بنیادهای حامیان دانشگاهها
امید با اشاره به پیشینه حمایت خیرین از آموزش در ایران بیان کرد: سابقه حمایت از آموزش در ایران به پیش از اسلام بازمیگردد و پس از اسلام نیز تقویت شده است. این سنت حدود ۸۰۰ سال پیش نیز ادامه داشته است.
وی افزود: در دانشگاه تهران نیز موقوفاتی وجود دارد و این روند تا امروز ادامه دارد و هر سال بهصورت رسمی در دانشگاه دنبال میشود.
رئیس دانشگاه تهران با تأکید بر ضرورت تقویت بنیادهای دانشگاهی گفت: واقعیت این است که دولتها نه عزم لازم و نه توان کافی را دارند که از حوزه آموزش عالی بهطور کامل حمایت کنند.
وی ادامه داد: دانشگاههای برتر آمریکا، اروپا و حتی برخی کشورهای دیگر، بنیادهای بسیار قدرتمندی دارند که در حوزههای زیرساختی و نرمافزاری به دانشگاهها کمک میکنند و این روند بهتدریج گسترش خواهد یافت.
وی گفت: امیدوارم حضور پربرکت شما عزیزان و همراهیتان با دانشگاهها و پژوهشگاهها، به توسعه کشور، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش رفاه مردم منجر شود. برای همه شما آرزوی سلامتی دارم.
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