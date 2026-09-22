به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مسگریان صبح سه شنبه در صحن علنی شورا با اشاره به فرارسیدن ماه مهر و بازگشایی مدارس اظهار کرد: امید است با حضور پرشور آینده‌سازان در مدارس و تعامل موثر معلمان، دانش‌آموزان بتوانند از ظرفیت‌ها و امکانات آموزشی شهر به بهترین نحو بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به تمهیدات مدیریت شهری برای آغاز سال تحصیلی افزود: با توجه به تقارن آغاز به کار ادارات و مدارس در نوبت صبح و احتمال افزایش بار ترافیکی شهرداری همدان برنامه‌های ویژه‌ای برای تسهیل تردد پیش‌بینی کرده است که رایگان بودن خدمات اتوبوس‌های درون‌شهری در روز اول مهر از جمله این اقدامات به شمار می‌رود.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان با دعوت از شهروندان برای استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی در روزهای ابتدایی سال تحصیلی تصریح کرد: هدف از این تصمیم کاهش ترافیک معابر اصلی، رفع دغدغه خانواده‌ها و ترویج فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی است.

مسگریان در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت: این ایام یادآور رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و پیروزی‌های بزرگ رزمندگان اسلام در هشت سال جنگ تحمیلی است و پیروزی‌های دوران دفاع مقدس نشان داد که حتی با پشتیبانی همه‌جانبه قدرت‌های جهانی از دشمن بعثی اراده ملت ایران شکست‌ناپذیر است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در آن دوران نهالی نوپا بود و سرافراز ایستاد و امروز که نظام اسلامی به درختی تنومند تبدیل شده دشمنان به‌هیچ‌عنوان نخواهند توانست با توطئه‌ها و نقشه‌های شوم خود به اهدافشان دست یابند.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان همچنین با اشاره به همبستگی و حضور پرشور مردم در صحنه‌های مختلف دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: ملت بزرگ ایران در سراسر کشور همواره با هوشیاری و وحدت پشتیبان نظام و کشور خواهند بود و دشمنان در ضربه زدن به اقتدار ایران اسلامی ناکام خواهند ماند.