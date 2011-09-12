تیم داوری دیدار استقلال و پرسپولیس مشخص شد/ قهرمانی داور وسط است

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ای که ظهر امروز دوشنبه در فدراسیون فوتبال به پایان رسید از بین چهار گزینه محسن ترکی، سعید مظفری زاده، محسن قهرمانی و علیرضا فغانی در نهایت محسن قهرمانی به عنوان داور و علیرضا فغانی نیز به عنوان داور چهارم انتخاب شدند.

انتخاب رضا سخندان هم به عنوان یکی از کمک داوران این دیدار قطعی شده و از بین رسول فروغی و محمدرضا ابولفتحی نیز کمک داور دوم این بازی مشخص خواهد شد.

پیش ازجلسه صبح امروز، با توجه به اینکه محسن ترکی بازی تیمهای تراکتورسازی و استقلال را سوت زده و همچنین رئیس کمیته داوران نیز اعلام کرد که نمی خواهد داور دربی تکراری باشد، حذف نام های مظفری زاده و ترکی برای قضاوت بازی تیم های استقلال و پرسپولیس محتمل به نظر می رسید.

با توجه به اینکه علیرضا فغانی نیز به دلیل قضاوتی که چهارشنبه شب در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا بین تیم های الاتحاد عربستان و اف سی سئول کره جنوبی خواهد داشت و پنجشنبه نیز به ایران برمی‌گردد، از شانس کمی برای انتخاب به عنوان داور وسط برخوردار بود.

حسین عسگری نایب رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال هفته گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد تیم داوری دیدار استقلال و پرسپولیس روز چهارشنبه به طور رسمی معرفی خواهد شد.