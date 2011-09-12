جلوگیری از ورود بیش از 135 تن کالا غیراستاندارد از گمرکات بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حاجیان ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: ارزش تقریبی کالاهای غیراستاندارد مرجوعی بالغ بر 140میلیون دلار بوده است.

وی اظهارداشت: مبدأ تولید تمام این کالاها کشور چین بوده که همگی به جز یک مورد از طریق کشور امارات به ایران وارد شده بود .

حاجیان حجم این کالاها را چهار هزار و 91 کارتن عنوان کرد و گفت: انواع آچار، مداد رنگی، عینک شنا، کولر دوتکه، بوق و اسباب ‌بازی از جمله کالاهای مرجوع شده بوده است.