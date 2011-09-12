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۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۵۶

حاجیان خبر داد:

جلوگیری از ورود بیش از 135 تن کالا غیراستاندارد از گمرکات بوشهر

جلوگیری از ورود بیش از 135 تن کالا غیراستاندارد از گمرکات بوشهر

بوشهر- خبرگزاری مهر: رئیس صادرات و واردات اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان بوشهر گفت: در مرداد ماه امسال از ورود بیش از 135 تن کالای غیراستاندارد از گمرکات استان به کشور جلوگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حاجیان ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: ارزش تقریبی کالاهای غیراستاندارد مرجوعی بالغ بر 140میلیون دلار بوده است.

وی اظهارداشت: مبدأ تولید تمام این کالاها کشور چین بوده که همگی به جز یک مورد از طریق کشور امارات به ایران وارد شده بود.

حاجیان حجم این کالاها را چهار هزار و 91 کارتن عنوان کرد و گفت: انواع آچار، مداد رنگی، عینک شنا، کولر دوتکه، بوق و اسباب ‌بازی از جمله کالاهای مرجوع شده بوده است.

رئیس صادرات و واردات اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان بوشهر به تعیین حدود سموم شیمیایی میوه‌های استان اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف عمده موسسه استاندارد حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان است و از آنجا که جهت نگهداری و حفاظت میوه‌ها در مقابل آفت‌ها از سموم و آفت ‌کش‌های شیمیایی استفاده می‌شوند، حدود این سموم باید در حد مجاز و به میزان استاندارد باشند.

کد مطلب 1405750

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