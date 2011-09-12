جلوگیری از ورود بیش از 135 تن کالا غیراستاندارد از گمرکات بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حاجیان ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: ارزش تقریبی کالاهای غیراستاندارد مرجوعی بالغ بر 140میلیون دلار بوده است.
وی اظهارداشت: مبدأ تولید تمام این کالاها کشور چین بوده که همگی به جز یک مورد از طریق کشور امارات به ایران وارد شده بود.
حاجیان حجم این کالاها را چهار هزار و 91 کارتن عنوان کرد و گفت: انواع آچار، مداد رنگی، عینک شنا، کولر دوتکه، بوق و اسباب بازی از جمله کالاهای مرجوع شده بوده است.
رئیس صادرات و واردات اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان بوشهر به تعیین حدود سموم شیمیایی میوههای استان اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف عمده موسسه استاندارد حمایت از حقوق مصرف کنندگان است و از آنجا که جهت نگهداری و حفاظت میوهها در مقابل آفتها از سموم و آفت کشهای شیمیایی استفاده میشوند، حدود این سموم باید در حد مجاز و به میزان استاندارد باشند.
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