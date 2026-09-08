سید کاظم حسینی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند مدیریت شرایط اضطراری در شبکه برق مازندران اظهار کرد: از ساعت سه بامداد امروز، ستاد مدیریت بحران شرکت با حضور مدیران در مرکز دیسپاچینگ و فوریتهای ستادی فعالیت خود را آغاز کرده و روند پایش شبکه و هماهنگی برای رفع اختلالات بهصورت مستمر در حال انجام است.
وی افزود: بلافاصله پس از بروز اختلال در برخی بخشهای شبکه، اکیپهای عملیاتی و نیروهای اجرایی در نقاط مختلف استان مستقر شدند و با انجام اقدامات فنی و عملیاتی، برق بسیاری از خطوط اصلی در کوتاهترین زمان ممکن به مدار بازگشت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با بیان اینکه رفع خاموشیهای باقیمانده بر اساس اولویتبندی انجام میشود، تصریح کرد: در این فرآیند، خطوط و مناطق دارای اهمیت بیشتر در اولویت قرار گرفتهاند و گروههای عملیاتی همچنان در حال فعالیت هستند.
حسینی ادامه داد: تیمهای اجرایی و فنی شرکت در سطح استان حضور دارند و عملیات رفع مشکلات شبکه تا بازگشت کامل شرایط به وضعیت پایدار ادامه خواهد داشت.
وی با قدردانی از صبوری و همراهی مشترکان مازندرانی خاطرنشان کرد: با تداوم فعالیت اکیپهای عملیاتی، پیشبینی میشود بخش اندک خاموشیهای باقیمانده نیز طی ساعات آینده برطرف شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران تأکید کرد: پایش شبکه بهصورت مستمر انجام میشود و نیروهای عملیاتی تا رفع کامل اختلالات و تثبیت وضعیت شبکه در آمادهباش خواهند بود.
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