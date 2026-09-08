تبیین فرهنگ جهاد و شهادت برای نسل جوان اولویت هفته دفاع مقدس باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری صبح سهشنبه در جلسه ستاد مراسمات شهرستان اردستان با موضوع هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: برنامههای هفته دفاع مقدس امسال باید با نگاه به جبهه حق و باطل و با توجه به استمرار تقابل با دشمن و تحولات منطقهای برنامهریزی و اجرا شود.
وی افزود: گرامیداشت هفته دفاع مقدس نباید صرفاً به بازخوانی هشت سال دفاع مقدس محدود شود، بلکه باید جنگ ۱۲ روزه و موضوع مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن نیز در برنامههای این هفته مورد توجه و تبیین قرار گیرد.
فرماندار اردستان خاطرنشان کرد: تبیین فرهنگ جهاد و شهادت، تقویت هویت ملی، ترویج فرهنگ ایثار و مسئولیتپذیری، حفظ و انتقال میراث دفاع مقدس و تقویت روحیه خودباوری و امید اجتماعی از مهمترین اهداف برنامههای این هفته است.
حیدری تصریح کرد: در برنامههای هفته دفاع مقدس باید نقش رهبری، بصیرت و هوشمندی فرماندهان، ایثار و فداکاری نیروهای مسلح و وحدت و همبستگی آحاد مردم برای نسل جوان تبیین شود.
وی بیان کرد: توجه به مقاومت فلسطین، حزبالله لبنان و یمن و تبیین دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت میتواند به درک بهتر شرایط امروز و ضرورت حفظ آمادگی و هوشیاری در جامعه کمک کند.
فرماندار اردستان ادامه داد: استفاده از ظرفیت هنرمندان، تولید آثار فرهنگی و هنری، کتاب، فیلم، عکس و هنرهای تجسمی باید در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا مفاهیم دفاع مقدس و مقاومت با زبان مناسب به نسل جدید منتقل شود.
حیدری اضافه کرد: برنامههای هفته دفاع مقدس باید از ورود به مسائل و اختلافات جناحی و فضاسازیهای سیاسی فاصله داشته باشد و محور اصلی آنها تبیین، آگاهیبخشی، بصیرتافزایی و تقویت وحدت جامعه باشد.
وی یادآور شد: ادارات شهرستان باید برنامههای خود برای هفته دفاع مقدس را بهصورت مکتوب و حداکثر تا روز یکشنبه به ستاد شهرستان اعلام کنند و برنامهها نباید صرفاً به نصب یک بنر در مقابل اداره محدود شود.
فرماندار اردستان بیان کرد: نمایندگان دستگاههای اجرایی حاضر در جلسات باید اختیار تصمیمگیری و پیگیری اجرای مصوبات را داشته باشند و حضور نمایندهای که اختیار لازم برای اجرای مصوبات ندارد، نمیتواند موجب پیشبرد برنامهها شود.
حیدری خاطرنشان کرد: شهرداریها، دهیاریها، آموزش و پرورش، دانشگاهها، بنیاد شهید، اداره تبلیغات اسلامی، اداره ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و اصناف باید با استفاده از ظرفیتهای خود در برگزاری برنامههای هفته دفاع مقدس مشارکت جدی داشته باشند.
وی تأکید کرد: آموزش و پرورش و دانشگاهها به دلیل نقش مهمی که در تربیت نسل آینده دارند باید در برنامههای هفته دفاع مقدس پیشگام باشند و موضوع مقاومت، ایثار و شهادت را برای نسل جوان با زبان مناسب تبیین کنند.
فرماندار اردستان گفت: برگزاری یادوارههای شهدا، برنامههای فرهنگی، شب شعر، اکران فیلم، برنامههای مرتبط با گلزار شهدا و نمایشگاه لوازمالتحریر از جمله برنامههایی است که باید با جدیت دنبال شود.
حیدری تأکید کرد: شهرستان اردستان به یک مجموعه و موزه کوچک دفاع مقدس و شهدا نیاز دارد و میتوان این طرح را در مقیاسی کوچک و متناسب با ظرفیت شهرستان آغاز کرد تا در آینده توسعه پیدا کند.
وی یادآور شد: تبیین فرهنگ مقاومت نباید تنها به هفته دفاع مقدس محدود شود، بلکه باید بهگونهای عمل کنیم که نسل آینده نیز بداند تقابل جبهه حق و باطل استمرار دارد و حفظ امنیت و عزت کشور نیازمند هوشیاری، خودباوری و آمادگی است.
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