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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

تبیین فرهنگ جهاد و شهادت برای نسل جوان اولویت هفته دفاع مقدس باشد

تبیین فرهنگ جهاد و شهادت برای نسل جوان اولویت هفته دفاع مقدس باشد

اردستان-فرماندار اردستان گفت: تبیین فرهنگ جهاد و شهادت و انتقال میراث دفاع مقدس به نسل جوان باید از مهم‌ترین محورهای برنامه‌های هفته دفاع مقدس باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری صبح سه‌شنبه در جلسه ستاد مراسمات شهرستان اردستان با موضوع هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: برنامه‌های هفته دفاع مقدس امسال باید با نگاه به جبهه حق و باطل و با توجه به استمرار تقابل با دشمن و تحولات منطقه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شود.

وی افزود: گرامیداشت هفته دفاع مقدس نباید صرفاً به بازخوانی هشت سال دفاع مقدس محدود شود، بلکه باید جنگ ۱۲ روزه و موضوع مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن نیز در برنامه‌های این هفته مورد توجه و تبیین قرار گیرد.

فرماندار اردستان خاطرنشان کرد: تبیین فرهنگ جهاد و شهادت، تقویت هویت ملی، ترویج فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری، حفظ و انتقال میراث دفاع مقدس و تقویت روحیه خودباوری و امید اجتماعی از مهم‌ترین اهداف برنامه‌های این هفته است.

حیدری تصریح کرد: در برنامه‌های هفته دفاع مقدس باید نقش رهبری، بصیرت و هوشمندی فرماندهان، ایثار و فداکاری نیروهای مسلح و وحدت و همبستگی آحاد مردم برای نسل جوان تبیین شود.

وی بیان کرد: توجه به مقاومت فلسطین، حزب‌الله لبنان و یمن و تبیین دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت می‌تواند به درک بهتر شرایط امروز و ضرورت حفظ آمادگی و هوشیاری در جامعه کمک کند.

فرماندار اردستان ادامه داد: استفاده از ظرفیت هنرمندان، تولید آثار فرهنگی و هنری، کتاب، فیلم، عکس و هنرهای تجسمی باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا مفاهیم دفاع مقدس و مقاومت با زبان مناسب به نسل جدید منتقل شود.

حیدری اضافه کرد: برنامه‌های هفته دفاع مقدس باید از ورود به مسائل و اختلافات جناحی و فضاسازی‌های سیاسی فاصله داشته باشد و محور اصلی آنها تبیین، آگاهی‌بخشی، بصیرت‌افزایی و تقویت وحدت جامعه باشد.

وی یادآور شد: ادارات شهرستان باید برنامه‌های خود برای هفته دفاع مقدس را به‌صورت مکتوب و حداکثر تا روز یکشنبه به ستاد شهرستان اعلام کنند و برنامه‌ها نباید صرفاً به نصب یک بنر در مقابل اداره محدود شود.

فرماندار اردستان بیان کرد: نمایندگان دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسات باید اختیار تصمیم‌گیری و پیگیری اجرای مصوبات را داشته باشند و حضور نماینده‌ای که اختیار لازم برای اجرای مصوبات ندارد، نمی‌تواند موجب پیشبرد برنامه‌ها شود.

حیدری خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، بنیاد شهید، اداره تبلیغات اسلامی، اداره ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و اصناف باید با استفاده از ظرفیت‌های خود در برگزاری برنامه‌های هفته دفاع مقدس مشارکت جدی داشته باشند.

وی تأکید کرد: آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها به دلیل نقش مهمی که در تربیت نسل آینده دارند باید در برنامه‌های هفته دفاع مقدس پیشگام باشند و موضوع مقاومت، ایثار و شهادت را برای نسل جوان با زبان مناسب تبیین کنند.

فرماندار اردستان گفت: برگزاری یادواره‌های شهدا، برنامه‌های فرهنگی، شب شعر، اکران فیلم، برنامه‌های مرتبط با گلزار شهدا و نمایشگاه لوازم‌التحریر از جمله برنامه‌هایی است که باید با جدیت دنبال شود.

حیدری تأکید کرد: شهرستان اردستان به یک مجموعه و موزه کوچک دفاع مقدس و شهدا نیاز دارد و می‌توان این طرح را در مقیاسی کوچک و متناسب با ظرفیت شهرستان آغاز کرد تا در آینده توسعه پیدا کند.

وی یادآور شد: تبیین فرهنگ مقاومت نباید تنها به هفته دفاع مقدس محدود شود، بلکه باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که نسل آینده نیز بداند تقابل جبهه حق و باطل استمرار دارد و حفظ امنیت و عزت کشور نیازمند هوشیاری، خودباوری و آمادگی است.

کد مطلب 6940927

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