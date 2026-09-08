محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملیات امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان طی ۲۴ ساعت اخیر اظهار کرد: در روز گذشته ۶ عملیات امداد و نجات توسط نیروهای هلال احمر انجام شده است.
وی با بیان اینکه عمده حوادث ثبتشده در این بازه زمانی، حوادث جادهای بوده است، تصریح کرد: از مجموع ۶ عملیات انجامشده، ۳ مورد مربوط به حوادث جادهای، یک مورد خدمات حضوری، یک مورد فوریتهای پزشکی و یک مورد نیز حادثه در محیطهای آبی بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان در ادامه به وضعیت حادثهدیدگان اشاره کرد و گفت: از ۱۱ حادثهدیده امدادرسانیشده، ۹ نفر مصدوم بودند که ۵ نفر از آنان بهصورت انتقالی به مراکز درمانی منتقل و یک نفر نیز بهصورت سرپایی درمان شد.
مؤمنی با اشاره به حضور فعال پایگاههای امدادی جوانان و داوطلبان هلالاحمر در عملیاتهای یادشده، افزود: پایگاههای کردعلیا (تیران و کرون)، وادی (بادرود) با دو تیم عملیاتی، طالخونچه (مبارکه)، پلیسراه مبارکه و شعبه فلاورجان در این عملیاتها شرکت داشتند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان با تاکید بر هوشیاری رانندگان در مسیرهای جادهای، از شهروندان خواست در سفرهای جادهای، رعایت سرعت مجاز و قوانین راهور و در محیطهای آبی نیز رعایت نکات ایمنی را سرلوحه کار خود قرار دهند تا شاهد کاهش آمار حوادث و مصدومان باشیم.
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