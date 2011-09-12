275 پروژه راهداری در گلستان اجرا می شود

محمد تقی جوان شورابی در گفتگو با خبرنگار مهر، عمده ترین پروژه های راهسازی این بخش را، ادامه ساخت بزرگراه بندرترکمن- کردکوی، محورهای گنبد، آق قلا، گنبد، اینچه برون و بهسازی محور شاهرود به شمال نام برد.

وی گفت: بخشی از اعتبارات یاد شده برای اصلاح و رفع نقاط پرحادثه راه های استان صرف می شود.

شورابی گفت: پاکسازی حریم، نصب و تعویض تابلو و علائم، گاردیل ، خط کشی و عملیات ایمن سازی محورها اقداماتی هستند که برای نگهداری راه ها از محل این اعتبارات انجام خواهند شد.



رئیس شورای حمل و نقل گلستان اظهارداشت: در بخش روستایی نیز، 182 میلیارد ریال اعتبار ملی و 81 میلیارد و 570 میلیون ریال اعتبار استانی برای آسفالت راه های روستایی بالای 50 خانوار استان مصوب شده است.

وی متذکر شد: وزیر راه و شهرسازی بر آسفالت راه های روستایی بالای 50 خانوار طی دو سال آینده تاکید فراوانی داشته اند که این مسئله در استان گلستان نیز با جدیت در حال پیگیری است.