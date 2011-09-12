275 پروژه راهداری در گلستان اجرا می شود

محمد تقی جوان شورابی در گفتگو با خبرنگار مهر، عمده ترین پروژه های راهسازی این بخش را، ادامه ساخت بزرگراه بندرترکمن- کردکوی، محورهای گنبد، آق قلا، گنبد، اینچه برون و بهسازی محور شاهرود به شمال نام برد.
وی گفت: بخشی از اعتبارات یاد شده برای اصلاح و رفع نقاط پرحادثه راه های استان صرف می شود.
شورابی گفت: پاکسازی حریم، نصب و تعویض تابلو و علائم، گاردیل ، خط کشی و عملیات ایمن سازی محورها اقداماتی هستند که برای نگهداری راه ها از محل این اعتبارات انجام خواهند شد.
رئیس شورای حمل و نقل گلستان اظهارداشت: در بخش روستایی نیز، 182 میلیارد ریال اعتبار ملی و 81 میلیارد و 570 میلیون ریال اعتبار استانی برای آسفالت راه های روستایی بالای 50 خانوار استان مصوب شده است.
وی متذکر شد: وزیر راه و شهرسازی بر آسفالت راه های روستایی بالای 50 خانوار طی دو سال آینده تاکید فراوانی داشته اند که این مسئله در استان گلستان نیز با جدیت در حال پیگیری است.
نظر شما