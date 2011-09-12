834 قطعه انواع تجهیزات ماهواره ای در قزوین جمع آوری شد

سرهنگ حسن فخار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران کلانتری 11 قزوین طرح جمع آوری تجهیزات ماهواره ای را با هماهنگی قضایی اجرا کردند که در این طرح تعداد 820 قطعه تجهیزات ماهواره ای شامل 352 صفحه دیش و 468 دستگاه ال ان بی کشف و ضبط شد.



وی افزود: همچنین ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان تاکستان در اقدامی مشابه روز گذشته با هماهنگی قضایی از دو واحد مسکونی بازرسی و 9 قطعه تجهیزات ماهواره ای شامل پنج دستگاه ال ان بی، دو صفحه دیش و دو دستگاه رسیور را کشف و ضبط کردند.

به گفته این مسئول ماموران کلانتری 11 شهرستان تاکستان هم در بازرسی از منزل فردی 31 ساله پنج قطعه تجهیزات ماهواره ای شامل یک دستگاه رسیور، یک صفحه دیش و سه دستگاه ال ان بی کشف و ضبط کردند.

سه کشته در سوانح رانندگی قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر وقوع سوارنح رانندگی در استان سه کشته بر جای گذاشت.

در نخستین سانحه رانندگی روز گذشته در بخش رازمیان قزوین یک دستگاه سواری پژو پارس با چهار سرنشین حوالی روستای کامان واژگون شد و به داخل دره سقوط کرد که بر اثر این حادثه راننده 35 ساله و سرنشین 36 ساله پژو بر اثر شدت جراحات وارده در دم کشته و دیگر سرنشینان مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.



پلیس علت وقوع این حادثه رانندگی را عدم رعایت سرعت مطمئنه توسط راننده خودرو اعلام کرده است.



همچنین در شهرستان آبیک یک دستگاه سواری سی یلو به رانندگی فردی 25 ساله با یک نفر عابر پیاده برخورد که بر اثر این برخورد عابر 73 ساله مصدوم و پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات جان سپرد.

پلیس در حال بررسی علت وقوع این حادثه رانندگی است.



معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین