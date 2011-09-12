به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بوشهر، سرگی اشماتکو در مراسم پیش راه اندازی نیروگاه بوشهر که امروز درمحل این نیروگاه برگزار شد ضمن تبریک راه اندازی این نیروگاه گفت: ایران و روسیه با انجام این پروژه وارد فرایند جدیدی در توسعه روابط خود شدند.

وی با اشاره به برق تولیدی این نیروگاه که سه درصد از کل برق تولیدی در ایران است، گفت: امیدواریم این شاخص ادامه یابد و میزان تولید برق هسته ای در ایران افزایش یاید.

وی خطاب به ایرانیان گفت به کلوپ کشورهای پیشرفته در انرژی هسته ای جهان خوش آمدید و افزود: افتخار می کنم که روسیه نیز در رسیدن ایران به این رتبه سهم داشته است.

وی به استفاده از برخی تجهیزات به جا مانده در راکتور ساخت شرکت آلمانی را نشان دهنده انعطاف پذیری شرکت روسی دانست و گفت این مسئله نشان داد که ایران و روسیه توان پاسخگویی به سخت ترین شرایط کاری در زمینه هسته ای را دارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه نیروگاه بوشهر اولین نیروگاه اتمی خاورمیانه است گفت: همکاری ایران و روسیه منحصر به این نیروگاه نخواهد بود و من مطمئنم که این روند ادامه پیدا خواهد کرد و تجربیاتی که متخصصین ما در راه اندازی این نیروگاه به درست آوردند حفظ و در آینده بکارگیری خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه نباید از آینده غافل باشیم افزود: ما می توانیم در زمینه فناوری های جدید ، همکاری های گسترده ای را داشته باشیم و البته با تفاهمنامه هایی که امضا شد زمینه همکاری ایران و روسیه در آینده بیش از پیش مهیا می شود.

وی افزود: من معتقدم در سایه این تفاهم می توانیم در عرصه نفت، انرژی و راهها همکاری گسترده ای داشته باشیم.