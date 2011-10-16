وفاق ملی اسلامی جریان قدرتمند مخالف/ شبیه سازی وفاق با مجلس شیعیان

با توجه به قیام های مردمی اخیر در کشورهای عربی و تاثیر و نقش اساسی گروهها و احزاب سیاسی، در این نوشتار برآنیم تا آشنایی مناسبی از فعالیت گروههای سیاسی از جمله مخالفان دولت بحرین را ارائه نماییم.

1- جمعیت وفاق ملی اسلامی : هرم تشکیلاتی جمعیت متشکل از کنگره عمومی که به عنوان بالاترین ساختار تصمیم گیرنده درجمعیت محسوب شده و صلاحیت تعدیل اساسنامه، انتخاب دبیر، معاون، اعضای شورا وهیئت حل اختلاف در آن را دارا می باشد.



به مجمع عمومی که ماموریت نظارت بر عملکرد جمعیت را دارد، شورای وفاق اطلاق می گردد ، بر اساس اساسنامه جمعیت تعداد اعضای این شورا 30 نفر بوده که افزایش تعداد اعضا به صلاح دید کنگره عمومی انجام و تحت اختیار آن است. اعضای این شورا با رای مخفی و برای مدت 4 سال انتخاب می شوند.



دبیرخانه بازوی اجرایی جمعیت وقوه مجریه آن محسوب می شود که برنامه های لازم برای اجرایی شدن سیاستگذاری هایی که کنگره عمومی آن را وضع و شورا آن را به تصویب می رساند ، تدوین می نماید.



دبیرخانه از دبیر کل (که در واقع رئیس جمعیت الوفاق محسوب می شود) جانشین وی واعضای اداری که بنا به صلاحدید دبیر کل انتخاب می شوند و سمت هایی همچون دبیر امور مالی و مسئول امور اداری را در این چارت در اختیار دارند، تشکیل می شود. اعضای غیر منتخب دبیرخانه هم باید از پروسه تأیید شورای وفاق عبور کنند.

جمعیت وفاق هیئت حل اختلافی هم دارد که به آن هیئت داوری اطلاق می شود،این هیئت مسئول حل منازعات واختلافات مربوط به فعالیت های وفاق می باشد وصلاحیت صدور کارت زرد و قرمز را نیز به اعضا دارد (این کارتها همان بار حقوقی موجود در بازی فوتبال را دارند).





جمعیت وفاق ملی اسلامی کمیته های زیر مجموعه ای هم دارد که پرداختن به آنها در این مجال نمی گنجد.



کارشناسان ساختار تشکیلاتی وفاق را شبیه به شورای عالی شیعیان لبنان (مجلس اعلای اسلامی لبنان) می دانند که شخصیت های معروف شیعی عضو جریان دعوت(الدعوه) و ولایت فقیه را درکنار شماری از سرمایه داران شیعه درخود گنجانیده است.



ساختار رهبری جمعیت وفاق را بیشتر تکنوکرات های سیاسی شیعه تشکیل می دهند از این رو نمی توان این جمعیت را جریان دینی و مذهب گرای صرف توصیف نمود. در چارچوب همین رویکرد شاهد آن هستیم که حتی در هیئت رئیسه این جمعیت نیز تعدادی از رهبران، مقلد آیت الله خامنه ای، برخی دیگر از مقلدین آیت الله سید محمد حسین فضل الله وتکنوکرات ها هر یک مقلد یکی از مراجع شیعه می باشند. با این وجود تمامی این شخصیت ها حول محور و خطوط کلی با یکدیگر توافق دارند واعلام می کنند علت نامگذاری این جمعیت به نام وفاق نیز به دلیل وجود همین همسویی است.



در اساسنامه این جمعیت تاکید شده که این جمعیت برای تاسیس دولتی نوین ومدرن تلاش می کند، کشوری که در آن حاکمیت از آن ملت به عنوان منبع اصلی حاکمیت باشد و در آن وسیع ترین بستر مشارکت مردمی در تصمیم گیری ها فراهم گردد.در بخش دیگری از اساسنامه تاکید شده که هدف اصلی جمعیت تحقق اصول آزادی ، عدالت وبرابری در سایه دیدگاه های اسلامی برای بحرین است.



در چارچوب همین نگاه هم اکنون جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین محوری ترین جمعیت حاضر در انتفاضه 14 فوریه کشور محسوب می شود. همین مسئله باعث شد تا تعدادی از رهبران این جمعیت طی چند ماه گذشته دستگیر ، زندانی و حتی به اعدام محکوم شوند.



این جمعیت در بیانیه ای که در 22 اوت 2011 منتشر شد ضمن تاکید بر ادامه مبارزه برای دستیابی به حقوق ملت بحرین خاطر نشان کرد رویکرد تهدید آمیز آل خلیفه هرگز این جمعیت را از راهی که در پیش گرفته مایوس نخواهد نمود.الوفاق که در واکنش به تهدید رهبرش"شیخ عیسی احمد قاسم" توسط دولت آل خلیفه این بیانیه را صادر کرده بود تاکید نمود تهدیدهای دولت آل خلیفه هرگز این جریان را از تلاش هایش برای نیل به اهدافش سرخورده نخواهد کرد.

در این بیانیه تاکید شده است: اگر سخنرانی ها ومواضع شیخ عیسی در تاکید بر مسالمت آمیز بودن و راهکارهای غیر خشونت آمیز نبود به طور حتم در مقابل اقدامات ونقض های صورت گرفته توسط دولت مردم رویکرد دیگری را در پیش می گرفتند.



جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین در7 نوامبر 2001 اعلام موجودیت کرد، این ساختار سیاسی بزرگترین جمعیت سیاسی بحرین هم محسوب می شود که شمار اعضای آن در اسناد وزارت دادگستری بحرین 35 هزار نفر می باشد که محوری ترین جریان سیاسی شیعه در این کشور است.

در قسمت بعد به بقیه جریان های سیاسی فعال در فرایند انتفاضه 14 فوریه می پردازیم.