مرضیه باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مرحله اول این جشنواره 150 گروه اعلام آمادگی کردند که 120 اثر به دبیرخانه جشنواره رسید که آثار باز‌خوانی باز‌نویسی شد و 30 گروه در مرحله دوم جشنواره انتخاب شدند.

وی برگزاری برنامه "یک هفته با کانون" را از رئوس برنامه‌های کانون پرورش فکری خراسان رضوی دانست.

باباخانی افزود: جشن مشترک ولادت حضرت امام رضا (ع)، دهه کرامت و روز جهانی کودک در برنامه‌ ویژه‌ای با حضور مدیرعامل و شورای معاونان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور برگزار می‌شود.

وی با اشاره به حضور اردوی کشافه‌المهدی (عج) دانش‌آموزان لبنانی در خراسان رضوی ادامه داد: کانون پرورش فکری استان مطابق با سیاست‌گذاری کانون کشور و در راستای اجرایی کردن پیام صلح و درستی کانون، اردو‌های دانش‌آموزی کشور‌های دوست خواهد بود.

وی افزود: در این اردو‌ها دانش‌آموزان با شرکت در کارگاه‌های فرهنگی و ادبی و نمایش و شرکت در برنامه‌های زیارتی مذهبی با اماکن مذهبی، تاریخی و گردشگری و مفاخر ایران و هویت انقلابی کشورمان آشنا می‌شوند.