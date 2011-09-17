مرضیه باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مرحله اول این جشنواره 150 گروه اعلام آمادگی کردند که 120 اثر به دبیرخانه جشنواره رسید که آثار بازخوانی بازنویسی شد و 30 گروه در مرحله دوم جشنواره انتخاب شدند.
وی برگزاری برنامه "یک هفته با کانون" را از رئوس برنامههای کانون پرورش فکری خراسان رضوی دانست.
باباخانی افزود: جشن مشترک ولادت حضرت امام رضا (ع)، دهه کرامت و روز جهانی کودک در برنامه ویژهای با حضور مدیرعامل و شورای معاونان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور برگزار میشود.
وی با اشاره به حضور اردوی کشافهالمهدی (عج) دانشآموزان لبنانی در خراسان رضوی ادامه داد: کانون پرورش فکری استان مطابق با سیاستگذاری کانون کشور و در راستای اجرایی کردن پیام صلح و درستی کانون، اردوهای دانشآموزی کشورهای دوست خواهد بود.
وی افزود: در این اردوها دانشآموزان با شرکت در کارگاههای فرهنگی و ادبی و نمایش و شرکت در برنامههای زیارتی مذهبی با اماکن مذهبی، تاریخی و گردشگری و مفاخر ایران و هویت انقلابی کشورمان آشنا میشوند.
نظر شما