تاکستان قطب تولید فولاد قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر احمد عجم عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری و معرفی فرماندار جدید شهرستان تاکستان گفت: ایجاد و حفظ وحدت در جامعه مهمترین وظیفه کارگزاران نظام است و باید از طرح هر گونه مباحثی که منجر به شکستن وحدت می شود پرهیز کرد.

استاندار قزوین اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت خدمتگزار را از دیگر وظایف مدیران و مسئولان دانست.

وی افزود: شهرستان تاکستان با ظرفیت های فراوانی که دارد امروز در صنعت و کشاورزی جایگاه خاصی در استان پیدا کرده است.

عجم تصریح کرد: تاکستان با تولید سه میلیون و 500 هزار تن انواع مقاطع فولادی به عنوان مرکز ثقل استان قزوین در تولید این کالا شناخته شده است.

استاندار قزوین از تاکستان به عنوان منطقه استراتژیک تولید انگور کشور هم نام برد و از اختصاص ۱۶ میلیارد ریال برای اصلاح باغات انگور این شهرستان از روش سنتی به روش داربستی و ایستاده خبر داد.

استاندار قزوین همچنین از اصلاح و ترمیم راههای بین مزارع و باغات انگور در شهرستان تاکستان خبر داد و از تخصیص اعتبار برای اصلاح و آسفالت راههای اصلی بین مزارع برای بالا بردن کیفیت انگور تولیدی این شهرستان برای صادرات و بهبود کیفیت تولید انگور و کشمش خبر داد.

استاندار قزوین در ادامه انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی را آزمونی بزرگ برای دولتمردان دانست و خواستار حفظ بی طرفی هیئت های اجرایی و نظارت جهت هر چه بهتر برگزار شدن این انتخابات شد.