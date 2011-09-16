تهران تنها بورس مثبت جهان در نیمه اول امسال

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قالیباف اصل در پنجمین نمایشگاه بورس ، بانک ، بیمه و خصوصی سازی، ارزش بازار سرمایه را هم اکنون 127 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ارزش بازار سرمایه در سال 85 حدود 32 میلیارد تومان بوده است.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهاداربا بیان اینکه بازار سرمایه در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته و شرکتهای بزرگ و صنایع مادر وارد این بازار شده اند، تنوع حوزه ها برای سرمایه گذاری را از مزیتهای این بازار برشمرد.

وی گفت: حجم معاملات در بازار سرمایه رشد قابل توجهی داشته است به طوری که در 6 ماهه سال گذشته حجم معاملات 11 میلیارد تومان بوده و هم اکنون به عدد 12 هزار و 300 میلیارد تومان رسیده است.

قالیباف اصل از افزایش نقدشوندگی در بازار سرمایه خبرداد و با اشاره به اینکه در سالهای اخیر قواعد معاملاتی تسهیل شده و نقد شوندگی بازار افزایش یافته است، افزود: شرکتهای بورسی از سهام شناور بالایی بر خوردارند و حجم سهام در گردش بالایی دارند که منجر به افزایش نقد شوندگی بازار می شود. نقدشوندگی برای بازار سرمایه مزیت مهمی است و یکی از بحثهای مهم بازار سرمایه تامین مالی است.

وی با بیان اینکه شرکتهایی که قصد توسعه یافتگی دارند در قدم اول باید تبدیل به سهامی عام و سپس در بورس پذیرش شوند تا تامین مالی آنها ساده تر شود، به عزم جدی حوزه سیاست گذاری کشور به توسعه تامین مالی نوین اشاره و بیان کرد: در حوزه تامین مالی بحث افزایش سرمایه ها نیز رشد چشمگیری داشته است.

مدیرعامل شرکت بورس حجم سهام شناور در سال 88 را 18 درصد اعلام کرد و گفت: در سال 89 این رقم به 19 درصد و درشش ماهه نخست امسال به حدود 21 درصد رسیده است. در سال 88 حجم افزایش سرمایه ها هزار میلیارد تومان، در سال 89 حدود 3هزار و 800 میلیارد تومان و در 6 ماهه اول سال جاری 6 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است.

وی با بیان اینکه از سوی هیئت پذیرش به بورس اختیار داده شده است که اوراق بدهی را پذیرش کنند، گفت: امکان پذیره نویسی این اوراق از طریق بورس هم فراهم شده است. همچنین بازار آتی سهام توسعه یافته به طوریکه در 6 ماهه امسال 4 دارایی پایه به بازار آتی افزوده شده که تعداد این دارایی ها را به 16 می رساند و قرار است این عدد تا پایان امسال به 30 برسد.

قالیباف اصل با اشاره به راه اندازی معاملات اختیار معامله تا پایان سال جاری گفت: در حوزه دسترسی نیز بورس از شرایط خوبی برخوردار است و در حال حاضر 720 ایستگاه معاملاتی در سراسر کشور ایجاد شده است، همچنین حجم قابل تو.جهی از دسترسی های آن لاین فراهم شده است.

وی به عضویت بورس تهران در دو فدراسیون بین المللی اشاره کرد و گفت : بورس تهران از لحاظ بازدهی حجم معاملات و ارزش معاملات جزو بورس های اول و دوم در فدراسیون بورس های جهانی بوده است.