تهران تنها بورس مثبت جهان در نیمه اول امسال

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قالیباف اصل در پنجمین نمایشگاه بورس ، بانک ، بیمه و خصوصی سازی، ارزش بازار سرمایه را هم اکنون 127 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ارزش بازار سرمایه در سال 85 حدود 32 میلیارد تومان بوده است.
مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهاداربا بیان اینکه بازار سرمایه در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته و شرکتهای بزرگ و صنایع مادر وارد این بازار شده اند، تنوع حوزه ها برای سرمایه گذاری را از مزیتهای این بازار برشمرد.
وی گفت: حجم معاملات در بازار سرمایه رشد قابل توجهی داشته است به طوری که در 6 ماهه سال گذشته حجم معاملات 11 میلیارد تومان بوده و هم اکنون به عدد 12 هزار و 300 میلیارد تومان رسیده است.
قالیباف اصل از افزایش نقدشوندگی در بازار سرمایه خبرداد و با اشاره به اینکه در سالهای اخیر قواعد معاملاتی تسهیل شده و نقد شوندگی بازار افزایش یافته است، افزود: شرکتهای بورسی از سهام شناور بالایی بر خوردارند و حجم سهام در گردش بالایی دارند که منجر به افزایش نقد شوندگی بازار می شود. نقدشوندگی برای بازار سرمایه مزیت مهمی است و یکی از بحثهای مهم بازار سرمایه تامین مالی است.
وی با بیان اینکه شرکتهایی که قصد توسعه یافتگی دارند در قدم اول باید تبدیل به سهامی عام و سپس در بورس پذیرش شوند تا تامین مالی آنها ساده تر شود، به عزم جدی حوزه سیاست گذاری کشور به توسعه تامین مالی نوین اشاره و بیان کرد: در حوزه تامین مالی بحث افزایش سرمایه ها نیز رشد چشمگیری داشته است.
مدیرعامل شرکت بورس حجم سهام شناور در سال 88 را 18 درصد اعلام کرد و گفت: در سال 89 این رقم به 19 درصد و درشش ماهه نخست امسال به حدود 21 درصد رسیده است. در سال 88 حجم افزایش سرمایه ها هزار میلیارد تومان، در سال 89 حدود 3هزار و 800 میلیارد تومان و در 6 ماهه اول سال جاری 6 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است.
وی با بیان اینکه از سوی هیئت پذیرش به بورس اختیار داده شده است که اوراق بدهی را پذیرش کنند، گفت: امکان پذیره نویسی این اوراق از طریق بورس هم فراهم شده است. همچنین بازار آتی سهام توسعه یافته به طوریکه در 6 ماهه امسال 4 دارایی پایه به بازار آتی افزوده شده که تعداد این دارایی ها را به 16 می رساند و قرار است این عدد تا پایان امسال به 30 برسد.
قالیباف اصل با اشاره به راه اندازی معاملات اختیار معامله تا پایان سال جاری گفت: در حوزه دسترسی نیز بورس از شرایط خوبی برخوردار است و در حال حاضر 720 ایستگاه معاملاتی در سراسر کشور ایجاد شده است، همچنین حجم قابل تو.جهی از دسترسی های آن لاین فراهم شده است.
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