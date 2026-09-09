مسکو و آنکارا تهدیدهای اوکراین در دریای سیاه را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایزوستیا، روسیه و ترکیه در جریان رایزنی‌ های بین‌ وزارتخانه‌ ای در مسکو، وضعیت دریای سیاه و تهدیدات علیه ایمنی کشتیرانی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

این خبر امروز چهارشنبه در وب‌سایت وزارت امور خارجه روسیه منتشر شد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه آمده است که موضع روسیه مبنی بر حل‌ و فصل مناقشه اوکراین از طریق رفع ریشه‌ های آن، به طرف ترکیه‌ ای ارائه شده است.

وزارت امور خارجه روسیه در این بیانیه اضافه کرد که، طرفین درباره اقدامات کی‌ یف در دریای سیاه گفتگو کردند؛ اقداماتی که به گفته وزارت امور خارجه روسیه، ایمنی کشتیرانی را از جمله برای آنکارا تهدید می‌ کند.