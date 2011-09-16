تظاهرات میلیونی جمعه وعده صادق/ اوضاع یمن ملتهب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شاهدان عینی اعلام کردند که درگیریهای شدیدی میان نیروهای وفادار به عبدالله صالح و انقلابیون یمنی در اطراف میدان "الحریه" درشهر "تعز" در جریان است و نیروهای رژیم با توپخانه مناطق مجاور این میدان از جمله منطقه "الروضه" را زیر آتش گرفته اند.

شاهدان مذکور بیان کردند: به دنبال این درگیری ها رعب و وحشت ساکنان شهر را فرا گرفته است به ویژه که نیروهای دولتی عصر دیروز به سوی تظاهرات کنندگان آتش گشودند و بسیاری را کشته و زخمی کردند.

از صنعا نیز خبر می رسد که درگیری هایی میان نیروهای دولتی و هواداران "شیخ صادق الاحمر" رهبر قبیله معروف حاشد درگرفته است.

منابع وابسته به دفتر شیخ الاحمر اعلام کردند: از هر سو به ما حمله می شود که این حملات از ناحیه وزارت کشور و ساختمان تلویزیون در منطقه "الحصبه" در شمال صنعا بیشتر است. در اثر این حمله دو غیر نظامی کشته شدند.

همچنین شاهدان عینی اعلام کردند: درگیری های شدیدی میان نیروهای سرلشگر "علی محسن الاحمر" وابسته به انقلابیون یمن با نیروهای دولتی در مبادی ورودی میدان "التغییر" در نزدیکی دانشگاه صنعا درگرفته که آماری از میزان تلفات آن گزارش نشده است.

از سوی دیگر منابع آگاه بیان کردند: در اثر دو انفجار در نزدیکی مرکز پلیس عدن در منطقه "المنصوره" در شمال این یک جوان چهارده ساله کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در انفجار دیگری مرکز اطلاعات یمن در این شهر مورد هدف قرار گرفت.

این درحالی است که امروز یمنی ها قرار است در تظاهرات میلیونی موسوم به جمعه وعده صادق شرکت کنند. این در شرایطی صورت می گیرد که شهرهای مختلف یمن دیروز شاهد تظاهرات گسترده ضد رژیم و بازماندگان آن بود.