به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه متقی کاشانی نایب رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان قم است که قرار است در دوره های مربیگری و داوری درجه سه بانوان و آقایان که به میزبانی هیئت تیراندازی با کمان استان خراسان رضوی در شهر مقدس مشهد برگزار می شود، برای مربیان و داوران این رشته تدریس کند.



فاطمه متقی کاشانی در این دوره که از امروز بیست و ششم شهریورماه در شهر مشهد مقدس آغاز می‌شود، علاوه بر تدریس در بخش مربیگری درجه سه، در دوره داوری درجه سه این رشته نیز به تدریس و آموزش داوران شرکت‌کننده در این دوره خواهد پرداخت.



متقی کاشانی که هم اکنون مسئولیت نایب رئیسی هیئت تیراندازی با کمان استان قم را بر عهده دارد و از مربیان پرتلاش این رشته ورزشی در قم به شمار می‌رود، نخستین بانوی ایرانی رشته تیراندازی با کمان است که در سال 1385 در کشور تاجیکستان تدریس کرده است، ضمن اینکه وی در همان سال دوره ارتقای مربیگری رشته تیراندازی با کمان در کشور مالزی را با موفقیت به پایان رساند.



متقی کاشانی نخستین بانوی رشته تیراندازی با کمان در قم محسوب می‌شود که دارای مدرک درجه یک مربیگری رشته تیراندازی با کمان است، ضمن اینکه وی به همراه شش بانوی رشته تیراندازی با کمان در کشور دارای این مدرک معتبر مربیگری هستند.



وی در سال 1386 به عنوان سرپرست تیم ملی، ملی‌پوشان کشورمان را در مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی جهان در کشور کرواسی نیز همراهی کرد و در حال حاضر از معدود مربیان مورد اعتماد فدراسیون تیراندازی با کمان برای برنامه‌های مختلف از جمله تدریس و سرپرستی تیم ملی تیراندازی با کمان بانوان کشورمان محسوب می‌شود.



در دو دوره برگزاری شده مجمع انتخابات هیئت تیراندازی با کمان استان قم که با حضور مسئولان فدراسیون تیراندازی با کمان صورت گرفته است، اسماعیل ملامحمدی با به دست آوردن بیشترین رای به عنوان رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان قم انتخا شده و فاطمه متقی کاشانی نیز نایب رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان قم است.



ملامحمدی و متقی کاشانی از آغاز فعالیت این رشته ورزشی در شهر مقدس قم، مسئولیت ریاست و نایب رئیسی هیئت تیراندازی با کمان قم را بر عهده دارند و از مربیان و داوران ارشد این رشته ورزشی در کشور و نزد فدراسیون تیراندازی با کمان به شمار می روند.