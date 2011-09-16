به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، سیدشهاب‌الدین صدر به مناسبت سالروز شهادت حضرت حمزه سید الشهدا، شب گذشته با حضور در مراسمی در مسجد حمزه سید الشهدا واقع در بازار تهران، برای حاضران در این مسجد سخنرانی کرد.

نماینده مردم تهران با گرامیداشت مقام والای حضرت حمزه سید الشهدا عموی پیامبر(ص)، از رشادت‌ها و دلاوری‌های ایشان در صدر اسلام گفت و با بیان این که پیغمبر علاقه بسیاری به حضرت حمزه داشتند، وجود ایشان در زیر بیرق اسلام را در آن زمان بسیار مبارک و پراهمیت ارزیابی کرد.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، جایگاه رفیع ولایت را تبیین کرد و پس از آن با یادآوری حوادث یک سال گذشته در جهان و شکل گیری موج بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه، آفریقا و بعضاً اروپا تصریح کرد: باید به خود افتخار کنیم که بیرق بیداری اسلامی را ۳۲ سال پیش امام خمینی (ره) در کشور جمهوری اسلامی ایران به اهتزاز در آورد.

صدر با بیان این که استعمار از سال هاین دور تلاش کرده است هدف‌های شوم خود را در منطقه خاورمیانه اجرایی کند، افزود: استعمار با کوچک کردن کشورهای پهناوری چون ایران و عثمانی قصد داشت ضمن نشاندن عوامل خود در این کشورها بر منابع آنان نیز سیطره پیدا کند.

انقلاب اسلامی، معادلات استعمار را در هم پیچید

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با بروز انقلاب اسلامی معادله‌های استعمار در هم پیچید و آنها در این ۳۲ سال تمام سعی خودشان را کردند تا پیام انقلابی ملت ما به کشورهای همسایه نفوذ نکند و ما را با فشارهای گوناگون از پای درآورند.

رئیس فراکسیون بیداری اسلامی با بیان این که کشور ما با رسیدن به دستاوردهای بزرگی در این ۳۲ سال آنها را ناکام گذاشته است، گفت: دشمن امروز به پیشرفت‌ها و توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران اقرار می‌کند.

وی تصریح کرد: در قطعنامه سال گذشته سازمان ملل متحد، ساخت هر گونه موشک بالستیک ممنوع اعلام شده است، این نشان از اقرار و هراس قدرت‌های مستکبر جهان در برابر پیشرفت‌های ایران است؛ پیش از این، آنها این پیشرفت‌های پرشتاب را تصور هم نمی‌کردند.

صدر در باره پیشرفت‌های علمی ایران یادآور شد: ایران در زمینه سلول‌های بنیادی در جمع ۱۰ کشور برتر جهان قرار دارد؛ همچنین در زمینه‌های المپیادهای علمی نیز کشورمان در بین ۹ کشور برتر جهان ایستاده است؛ این اقرار دشمن به پیشرفت کشور، دستاورد بزرگی برای کشور به شمار می‌آید.

وی تأکید کرد: دلیل الگو بودن کشور ما برای قیام‌های منطقه‌ رسیدن به همین دستاوردهای ۳۲ ساله بوده است؛ اگر کشور ما پس از انقلاب خود به کشور ضعیف و ناتوانی مبدل می‌شد امکان نداشت بتواند الگوی کشورهای انقلابی قرار بگیرد.

نایب رئیس مجلس الگوی جمهوری اسلامی را که امام خمینی (ره) مطرح کرده است، بهترین الگو برای جوامع اسلامی خواند و گفت: دموکراسی همراه با اسلامی بودن یک نظام، خواست مسلمانان بوده و خواهد بود.

شبهه وارد کردن به انتخابات زیر سئوال بردن دستاوردهاست

وی با بیان این پرسش که در کجای دنیا تمام ارکان یک حکومت با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، سخنانی که درباره تقلب در انتخابات است را موجب از بین رفتن دستاوردهای نظام اسلامی خواند.

صدر با یادآوری سخنان اخیر مقام معظم رهبری درباه انتخابات پیش رو، بیان کرد: ایشان درباره انتخابات فقط یک جمله فرمودند و آن هم این که انتخابات باید موجب افزایش امنیت کشور شود نه این که چالش امنیتی ایجاد کند.

فتنه فقط مربوط به بعد از انتخابات بود، نه پیش از آن

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که فتنه مربوط به قائله بعد از انتخابات است، افزود: این که پیش از انتخابات چه کسانی به چه کسی رأی داده اند، اصلاً اهمیت ندارد، مهم اقدامات بعد از انتخابات بود که امنیت کشور را به خطر انداخت.

تجلی حضور مردم در صحنه؛ مهم‌ترین مسئله در انتخابات پیش رو

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس مهم‌ترین مسئله در انتخابات پیش رو را تجلی حضور مردم در صحنه برشمرد و تصریح کرد: امدادهای الهی زمانی نازل می‌شود کهآحاد مردم در صحنه حضور داشته باشند.

وی تأکید کرد: حضور ملت در صحنه است که انقلابیون کشورهای انقلابی را امیدوار می‌کند.

دخالت آمریکا در قیام‌های منطقه ساده‌انگاری است

صدر، شرایط کنونی را شرایطی سخت برای آمریکا توصیف کرد و با انتقاد از برخی ساده انگاری درباره دخالت آمریکا در تحول‌های منطقه، گفت: آمریکا هیچ نقشی در مدیریت یا راه‌اندازی انقلاب‌های منطقه ندارد.

وی افزود: مقام معظم رهبری از همان روز اول بر خودجوش و اسلامی بودن این انقلاب‌ها تأکید داشتند و فرمودند این تحرکات بر علیه منافع آمریکا و اسرائیل و استعمارگران جهان است.

صدر تسخیر سفارت رژیم اشغالگر قدس در مصر را نمونه‌ای از ضد استعماری بودن حرکت‌های منطقه خواند و ادامه داد: این تسخیرها در کشورهای انقلابی دیگر نیز ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر موضع حمایتی از قیام‌های کشورهای منطقه، تصریح کرد: هر کس به هر نحوی که می‌تواند باید از این قیام‌ها حمایت کند.

نایب رئیس مجلس با بیان این که امروز بیش از هر زمانی دیگری کشور به وحدت نیاز دارد، تأکید کرد: چشم امید کشورهای منطقه به ایران است و ما باید با ایجاد وحدت میان قوا، به حرکت پرشتاب خومان ادامه دهیم تا پشتوانه مناسبی برای کشورهای انقلابی منطقه باشم.

