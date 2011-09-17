توکلی با "اینجا بدون من" رکورد دار جوایز جشن خانه سینما شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دیروز 25 شهریور ماه طی مراسمی در عمارت مسعودیه، برندگان تندیس‌های پانزدهمین جشن بزرگ سینمای ایران معرفی شدند.

فیلم سینمایی "اینجا بدون من" ساخته بهرام توکلی توانست شش تندیس را از آن خود کند. همچنین فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" به کارگردانی اصغر فرهادی چهار تندیس این جشن را کسب کرد.

بر این اساس برندگان نهایی جشن پانزدهم به شرح زیر هستند:

بهترین فیلم: "جدایی نادر از سیمین" به‌ تهیه‌کنندگی اصغر فرهادی

بهترین کارگردانی: اصغر فرهادی برای "جدایی نادر از سیمین"

بهترین فیلمنامه اورژینال: اصغر فرهادی برای "جدایی نادر از سیمین"

بهترین فیلمنامه اقتباسی: بهرام توکلی برای "اینجا بدون من"

بهترین بازیگر نقش اول مرد: رضا عطاران برای "اسب حیوان نجیبی است" و "ورود آقایان ممنوع"

بهترین بازیگر نقش اول زن: فاطمه معتمدآریا برای "اینجا بدون من"

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: شهاب حسینی برای "جدایی نادر از سیمین"

بهترین بازیگر نقش مکمل زن: نگار جواهریان برای فیلم "اینجا بدون من"

بهترین فیلمبرداری: حمید خضوعی‌ابیانه برای "اینجا بدون من"

بهترین تدوین: محمدرضا موئینی برای "سعادت‌آباد"

بهترین موسیقی متن: کارن همایونفر برای "جرم"

بهترین طراحی صحنه: آتوسا قلمفرسایی برای "اینجا بدون من"

بهترین طراحی لباس: اصغرنژاد ایمانی برای "مهتاب روی سکو"

بهترین صدابرداری: مهران ملکوتی برای "خیابان‌های آرام"

بهترین صداگذاری: امیرحسین قاسمی برای "اینجا بدون من"

بهترین چهره‌پردازی: عبداله اسکندری برای "یه حبه قند"

بهترین جلوه‌های ویژه بصری: امیررضا معتمدی برای "33 روز"

بهترین جلوه ویژه میدانی: نجف فتاحی برای "راه آبی ابریشم"

کارگردانی فیلم اول: امیر ثقفی برای "مرگ کسب و کار من است"

بهترین فیلم اول: فرشته طائرپور برای "آینه‌های روبرو"