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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۵۹

حاجی بابایی:

آزمون پیشرفت تحصیلی موجب کاهش افت تحصیلی می‌شود

آزمون پیشرفت تحصیلی موجب کاهش افت تحصیلی می‌شود

وزیر آموزش و پرورش با اعلام زمان اجرای ساختار جدید نظام آموزشی (3،3،6)، گفت: برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی در مقطع متوسطه یکی از برنامه‌های آموزش و پرورش برای جلوگیری از افت تحصیلی دانش‌آموزان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی به برنامه‌های این وزارتخانه برای پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: کاهش افت تحصیلی دانش‌آموزان یکی از برنامه‌های اصلی نظام آموزشی است و در تمام مقاطع دنبال می‌شود.

وی افزود: جلوگیری از افت تحصیلی، ارتقای سطح آموزش و جایگاه دانش‌آموان از جهت کیفیت یادگیری و یاددهی که در مدرسه شکل می‌گیرد، از موارد بسیار مهمی است که تمام برنامه‌‌های آموزش و پرورش بر همین اساس طراحی می‌شود.

حاجی‌بابایی ادامه داد: در این راستا، برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی» برای مقطع متوسطه با هدف سنجش و ارزیابی توانایی تحصیلی دانش‌آموزان دوره راهنمایی برای ورود به سال اول متوسطه نیز یکی از برنامه‌های آموزش و پرورش برای جلوگیری از افت تحصیلی دانش‌آموزان است.

کد مطلب 1409704

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