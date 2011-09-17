به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجیبابایی به برنامههای این وزارتخانه برای پیشرفت تحصیلی دانشآموزان اشاره کرد و گفت: کاهش افت تحصیلی دانشآموزان یکی از برنامههای اصلی نظام آموزشی است و در تمام مقاطع دنبال میشود.
وی افزود: جلوگیری از افت تحصیلی، ارتقای سطح آموزش و جایگاه دانشآموان از جهت کیفیت یادگیری و یاددهی که در مدرسه شکل میگیرد، از موارد بسیار مهمی است که تمام برنامههای آموزش و پرورش بر همین اساس طراحی میشود.
حاجیبابایی ادامه داد: در این راستا، برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی» برای مقطع متوسطه با هدف سنجش و ارزیابی توانایی تحصیلی دانشآموزان دوره راهنمایی برای ورود به سال اول متوسطه نیز یکی از برنامههای آموزش و پرورش برای جلوگیری از افت تحصیلی دانشآموزان است.
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