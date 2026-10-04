به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ار سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی (ستفا)؛آیین افتتاحیه «اندیشکده اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی» و نخستین نشست شورای راهبری آن، با حضور دکتر علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی، عبدالحمید احمدی قائم‌مقام رئیس جهاددانشگاهی، دکتر حمید صابر فرزام رئیس ستفا، جمعی از نمایندگان مجلس، معاونان وزرا و اساتید برجسته دانشگاهی در محل سالن کنفرانس ستفا برگزار شد. این اندیشکده با هدف ریل‌گذاری علمی، سیاست‌پژوهی در حوزه اشتغال فارغ‌التحصیلان و ایجاد حلقه اتصال میان حاکمیت، صنعت و دانشگاه آغاز به کار کرد.

در این مراسم که با حضور چهره‌های شاخص علمی و اقتصادی کشور برگزار شد، بر نقش کلیدی این اندیشکده در پر کردن خلاءهای سیاست‌گذاری در زیست‌بوم اشتغال تأکید شد.

تغییر رویکرد راهبردی؛ از «اقتصاد» به «اشتغال» دانش‌بنیان

مهری‌سادات موسوی، معاون اشتغال و کارآفرینی ستفا، در این نشست ضمن تشریح دلایل تغییر نام این مجموعه از «اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان» به «اندیشکده اشتغال دانش‌بنیان» گفت: با توجه به بازگشت ساختار معاونت اشتغال و تمرکز ویژه بر اشتغال دانش‌آموختگان، بنا شد این مجموعه با رویکردی جدید فعالیت خود را آغاز کند.

وی با اشاره به تداخل‌های مفهومی در ادبیات این حوزه افزود: در مطالعات اولیه متوجه شدیم مفاهیمی همچون کسب‌وکار دانش‌بنیان، شغل دانش‌بنیان و اشتغال دانش‌بنیان، اغلب به جای هم استفاده می‌شوند؛ در حالی که هرکدام سطوح متفاوتی از یک زیست‌بوم را نمایندگی می‌کنند و نیاز به تفکیک دقیق دارند.

هشدار درباره پیامدهای «سندروم غفلت از نیروی کار»

معاون اشتغال و کارآفرینی ستفا با هشدار نسبت به ضعف مطالعاتی در حوزه نیروی انسانی متخصص تصریح کرد: متأسفانه در ادبیات این حوزه، تمرکز بیشتر بر “سازمان” بوده و از “انسان” غفلت شده است. ما با “سندروم غفلت از نیروی کار” مواجه هستیم؛ موضوعی که اگر به آن توجه نشود، تبعات جبران‌ناپذیری همچون بیکاری دانش‌آموختگان یا فرار مغزها را به همراه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: اگر میان کیفیت آموزش در دانشگاه‌ها و نیاز واقعی بازار کار تناسبی وجود نداشته باشد، شاهد شکافی عمیق خواهیم بود. در عصری که هوش مصنوعی و اتوماسیون به سرعت در حال تغییر فضای کسب‌وکارهای روتین هستند، نیازمند نظام هشدار زودهنگام برای تغییرات فناوری هستیم.

کاهش چشمگیر نیمه‌عمر مهارت‌ها در عصر هوش مصنوعی

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به دگرگونی ماهیت تخصص‌ها در دوران معاصر اشاره کرد و گفت: دیگر مانند گذشته نیست که فرد با یادگیری یک مهارت، بتواند ۳۰ سال با همان تخصص فعالیت کند. نیمه‌عمر مهارت‌ها به قدری کوتاه شده که ضرورت ارتقای مستمر سطح دانش و مهارت، بیش از هر زمان دیگری ملموس است.

تشکیل سه کارگروه تخصصی برای پیوند دانشگاه و صنعت

وی در پایان خاطرنشان کرد: این اندیشکده با تعریف سه کارگروه اصلی شامل «سیاست‌گذاری اشتغال دانش‌بنیان»، «آینده‌پژوهی و رصد بازار کار» و «توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان»، آماده است تا پیوندی همگرا میان صنعت، دانشگاه و نهادهای تصمیم‌گیر برقرار کند. از تمامی نخبگان، اساتید و کارآفرینانی که دغدغه آینده اشتغال کشور را دارند، برای همکاری صمیمانه در این مسیر دعوت می‌کنیم.