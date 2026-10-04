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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۳

جلوگیری از ورود نهال‌های خرمای آلوده به شهرستان زارچ

جلوگیری از ورود نهال‌های خرمای آلوده به شهرستان زارچ

یزد- مدیر جهادکشاورزی زارچ از تقویت همکاری با فرمانداری و فرماندهی انتظامی برای جلوگیری از ورود و عرضه نهال‌های آلوده، به‌ویژه پاجوش‌های خرمای آلوده به سرخرطومی حنایی، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان یزد، سیداصغر نبوی‌زاده اظهار کرد: جلوگیری از جابه‌جایی و عرضه نهال‌های آلوده از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه برای حفظ سلامت باغات و صیانت از سرمایه‌های بخش کشاورزی است.

وی افزود: با توجه به تهدید سرخرطومی حنایی برای نخیلات، کنترل ورود و توزیع پاجوش و نهال خرما از مناطق آلوده اهمیت ویژه‌ای دارد و عرضه این نهال‌ها باید با دقت و حساسیت بیشتری انجام شود.

مدیر جهادکشاورزی زارچ ادامه داد: در همین راستا هماهنگی با فرماندهی انتظامی شهرستان برای پیشگیری از ورود و جلوگیری از فروش نهال‌های آلوده انجام شده است تا از گسترش این آفت و خسارت به باغداران جلوگیری شود.

نبوی‌زاده تصریح کرد: شهروندان و باغداران در صورت مشاهده عرضه یا جابه‌جایی نهال و پاجوش مشکوک، موضوع را به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اطلاع دهند تا اقدامات قانونی و فنی لازم در سریع‌ترین زمان انجام شود.

کد مطلب 6967756

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