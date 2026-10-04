ابهام در جدول نهایی لیگ برتر هاکی؛ استان مرکزی به نتایج اعتراض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر هاکی بانوان کشور، موسوم به جام شهدای میناب که از ۹ تا ۱۲ مهرماه سال ۱۴۰۵ به میزبانی اراک برگزار شد، با حواشی فنی همراه شد.

در این دوره از رقابت‌ها که با حضور ۱۶ تیم (۸ تیم در لیگ برتر و ۸ تیم در لیگ دسته یک) پیگیری شد، پس از پایان مسابقات، جدول رده‌بندی اعلام شد که طی آن تیم آذربایجان شرقی در جایگاه نخست و تیم اراک در رتبه دوم قرار گرفتند.

رئیس هیئت هاکی استان مرکزی، با اعلام خبر ثبت اعتراض رسمی این هیئت به نتایج نهایی، اظهار کرد: پس از پایان بازی‌ها، ابهاماتی در نحوه محاسبه تفاضل گل ایجاد شد که با استانداردهای مورد انتظار همخوانی نداشت.

علیرضا شهرجردی افزود: بر همین اساس و در راستای صیانت از حقوق ورزشکاران استان مرکزی، اعتراض رسمی هیئت هاکی مرکزی تنظیم و جهت بازبینی دقیق به فدراسیون هاکی ارسال شده است.

وی گفت: در حال حاضر با وصول این اعتراض، وضعیت نهایی رده‌بندی و تعیین تیم صدرنشین لیگ برتر، تا اعلام رأی قطعی و بررسی مجدد مستندات توسط کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون هاکی، در حالت تعلیق قرار دارد و نتایج اعلامی فعلی، غیرقطعی تلقی می‌شود.