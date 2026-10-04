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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۸

ابهام در جدول نهایی لیگ برتر هاکی؛ استان مرکزی به نتایج اعتراض کرد

ابهام در جدول نهایی لیگ برتر هاکی؛ استان مرکزی به نتایج اعتراض کرد

اراک- رئیس هیئت هاکی استان مرکزی گفت: ابهام در محاسبه تفاضل گل، اعلام قهرمان لیگ برتر هاکی بانوان را تا بررسی اعتراض این استان به تعویق انداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر هاکی بانوان کشور، موسوم به جام شهدای میناب که از ۹ تا ۱۲ مهرماه سال ۱۴۰۵ به میزبانی اراک برگزار شد، با حواشی فنی همراه شد.

در این دوره از رقابت‌ها که با حضور ۱۶ تیم (۸ تیم در لیگ برتر و ۸ تیم در لیگ دسته یک) پیگیری شد، پس از پایان مسابقات، جدول رده‌بندی اعلام شد که طی آن تیم آذربایجان شرقی در جایگاه نخست و تیم اراک در رتبه دوم قرار گرفتند.

رئیس هیئت هاکی استان مرکزی، با اعلام خبر ثبت اعتراض رسمی این هیئت به نتایج نهایی، اظهار کرد: پس از پایان بازی‌ها، ابهاماتی در نحوه محاسبه تفاضل گل ایجاد شد که با استانداردهای مورد انتظار همخوانی نداشت.

علیرضا شهرجردی افزود: بر همین اساس و در راستای صیانت از حقوق ورزشکاران استان مرکزی، اعتراض رسمی هیئت هاکی مرکزی تنظیم و جهت بازبینی دقیق به فدراسیون هاکی ارسال شده است.

وی گفت: در حال حاضر با وصول این اعتراض، وضعیت نهایی رده‌بندی و تعیین تیم صدرنشین لیگ برتر، تا اعلام رأی قطعی و بررسی مجدد مستندات توسط کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون هاکی، در حالت تعلیق قرار دارد و نتایج اعلامی فعلی، غیرقطعی تلقی می‌شود.

کد مطلب 6967788

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