حوزه پدافند غیرعامل با حضور نیروهای ولایت مدار توانمند شده است

به گزارش خبرنگار مهر، داوود احمدی نژاد صبح شنبه در بازدید از نمایشگاه پدافند غیرعامل خراسان رضوی با اشاره به شیوه های نوین دشمن در جنگ نرم اظهار داشت: نه تنها مقوله دفاع مبتنی بر آیات و روایات اسلامی است بلکه بهترین روش های دفاعی را می توان برگرفته از دین مبین اسلام دانست.

وی به سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری اشاره و از دستاوردهای پدافند غیرعامل در خراسان رضوی ابراز رضایت کرد.

حسین رجبی دبیر شورای پدافند غیرعامل خراسان رضوی نیز در حاشیه این بازدید، به ارائه گزارشی از عملکرد دبیرخانه شورا پرداخت و در خصوص آثار ارائه شده در نمایشگاه گفت: این نمایشگاه با هدف شرکت در جشنواره ملی پدافند غیرعامل و به منظور انتخاب آثار برتر برگزار شده است.

وی بازدید از نمایشگاه مذکور را منحصر به فرمانداران، شهرداران، مدیران کل، فرماندهان نظامی و انتظامی و همچنین کارشناسان مرتبط و اعضای کارگروه های پنج گانه و کمیته های تخصصی پانزده گانه شورای پدافند غیرعامل استان اعلام کرد.

رجبی تصریح کرد: در این نمایشگاه تنها 50 درصد از آثار ارائه شده به دبیرخانه به نمایش در آمده است و نیمی دیگر به دلیل رعایت اصول امنیتی و طبقه بندی آثار، در نمایشگاه به نمایش در نیامده است.

دبیر شورای پدافند غیرعامل خراسان رضوی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاهی با این حجم در حوزه پدافند غیرعامل برای اولین بار در استان صورت گرفته است آثار ارائه شده را در 20 حوزه طبقه بندی کرد.

وی دفاع نرم و عملیات روانی، سایبر، شریان های حیاتی و زیرساخت های مواصلاتی، انرژی، برق، نفت، گاز، صنعت و معدن، معماری و شهرسازی را از جمله این حوزه ها ذکر کرد.

رجبی افزود: بهداشت، درمان و سلامت، تامین اقلام ضروری مهم دستگاه ها در هنگام بروز بحران های احتمالی، آب، تاسیسات، کشاورزی و منابع طبیعی و نیز خدمات شهری از دیگر موضوعات ارائه آثار شده در نمایشگاه پدافند غیرعامل استان است.