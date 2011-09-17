اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، کاراتهکاهای قمی در نهمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی کشور در سبک کیوکوشین در یزد با حریفان خود به رقابت میپردازند.
کاراتهکاهای قمی در حالی در این پیکارها برای کسب عناوین برتر با حریفان شرکت کننده به رقابت میپردازند که این مسابقات با حضور 370 ورزشکار از 20 استان کشور در دو بخش کاتا و کومیته در خانه کاراته استان یزد آغاز شده است.
مسابقات کاراته قهرمانی کشور در قالب رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان امید و بزرگسالان برگزار می شود و طی آن در این رقابت ها نمایندگان اعزامی فدراسیون کاراته به مدت دو روز در استان یزد رقابت میکنند و در پایان تیم ها و نفرات برتر معرفی خواهند شد.
حضور تکواندوکاران قمی در لیگ برتر باشگاههای کشور
سیدمحمد رفیعی و محمدجواد حیدری تکواندوکاران قمی در مسابقات لیگ برتر تکواندو باشگاههای کشور به میدان میروند.
علاوه بر 100 تیم از استانهای مختلف کشور که در ردههای سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان هر دو بخش دختر و پسر در لیگهای تکواندو کشور عضویت دارند، مسابقات لیگ برتر بزرگسالان تکواندو کشور نیز آغاز شد و طی آن رقابتهای لیگ برتر بزرگسالان کشور نیز با حضور 9 تیم از 25 شهریورماه آغاز شده است.
شکست بانوان والیبالیست قم در مسابقات جوانان منطقه سه کشور
تیم والیبال بانوان جوان قم در مسابقات قهرمانی والیبال بانوان منطقه سه کشور مقابل تیم بانوان استان البرز تن به شکست دادند.
درسومین روز از سری مسابقات والیبال بانوان منطقه سه قهرمانی کشور در رده سنی جوانان که در شهر کرج در حال برگزاری است، تیم والیبال البرز به عنوان تیم اول از گروه خود صعود کرد و تیم قم مقابل میزبان نتیجه را واگذار کرد.
تیم والیبال بانوان قم در سومین دیدار خود به مصاف میزبان رقابتها یعنی البرز رفت و با نتایج 25 بر13، 25 بر18و 25 بر 22 در سه گیم متوالی با نتیجه سه برصفر مغلوب حریف خود شد تا بدین ترتیب تیم والیبال بانوان البرز به عنوان تیم اول به مرحله نیمه نهایی صعود کند.
تیم دختران جوان قم ترکیب تیمی است که سال گذشته در رقابتهای والیبال قهرمانی رده سنی نوجوانان کشور مقابل حریفان در مراحل مختلف نتایج خیره کننده ای کسب کرد و با راه یابی به مرحله نهایی موفق به کسب مقام چهارم کشور نیز شد.
قم - خبرگزاری مهر: حضور کاراتهکاهای قمی در مسابقات کاراته قهرمانی کشور، حضور تکواندوکاران قمی در لیگ برتر باشگاههای کشور و شکست بانوان والیبالیس قم در مسابقات جوانان منطقه سه کشور عناوین مهمترین خبرهای کوتاه ورزشی از استان قم است.
به گزارش خبرنگار مهر، کاراتهکاهای قمی در نهمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی کشور در سبک کیوکوشین در یزد با حریفان خود به رقابت میپردازند.
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