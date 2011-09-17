حمید درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیمهای فوتبال شاهین بوشهر و ذوب آهن گفت: بازی سخت و دشواری را مقابل تیم ذوب آهن پیش رو داریم. ذوب آهن نشان داده که در حال حاضر یکی از تیمهای آماده فوتبال ایران و آسیاست.

وی افزود: این تیم همواره جایگاه خوبی در فوتبال ایران داشته و از بازیکنان با کیفیتی نیز برخوردار است اما ما به دنبال شکست ذوب آهن و کسب سه امتیاز این بازی هستیم.

سرمربی تیم فوتبال شاهین بوشهر گفت: تیم ما شرایط ایده الی داشته و بازیکنان تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشته اند. به غیر ازعلی انصاریان و امجد شکوه مقام که مصدوم هستند سایر بازیکنان خود را برای رویارویی با ذوب آهن در اختیار داریم.

وی همچنین ادامه داد: مسئولان باشگاه شاهین قول داده اند که تا پیش از بازی با ذوب آهن مدیرعامل جدید باشگاه را معرفی کنند و ما نیز امیدواریم این موضوع هرچه سریع تر اتفاق بیافتد.

درخشان در خصوص اینکه آیا برای سرمربیگری تیم پرسپولیس به وی پیشنهادی شده است گفت: من تاکنون هیچ مذاکره رسمی و غیر رسمی با مسئولان باشگاه پرسپولیس نداشته ام و درحال حاضر فقط به تیم شاهین فکر می کنم. اگر پیشنهاد رسمی هم از سوی باشگاه پرسپولیس به من بشود، چون با تیم شاهین قرارداد داشته و نسبت به این تیم احساس تعهد می کنم مثل گذشته به کار خود درتیم شاهین ادامه داده و به پرسپولیس نمی روم.

دیدار تیمهای فوتبال شاهین بوشهر و ذوب آهن از هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر ساعت 20:30 چهارشنبه در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر برگزار می شود.