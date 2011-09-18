به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید عبدلی زاده شنبه شب در جلسه شورای اشتغال استان هرمزگان با بیان اینکه صدور هر پروانه کسب حداقل برای دو نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی می کند، عنوان کرد: در سال گذشته چهار هزار و 756 پروانه کسب دائمی توسط سازمان بازرگانی هرمزگان صادر شد و امسال نیز تا کنون هزار و 414 پروانه کسب در هرمزگان صادر شده که این به معنی ایجاد بیش از 9 هزار فرصت شغلی در سال گذشته و بیش از دو هزار فرصت شغلی در سال جاری توسط سازمان بازرگانی هرمزگان است.

وی به ایجاد فرصتهای شغلی فصلی توسط سازمان بازرگانی هرمزگان اشاره کرد و افزود: با برگزاری نمایشگاههای بهاره و پاییزه در سال گذشته بیش از 500 فرصت شغلی توسط سازمان بازرگانی هرمزگان ایجاد شد که برگزاری این نمایشگاهها امسال نیز ادامه دارد.

رئیس سازمان بازرگانی هرمزگان با اشاره به نقش مهم مجتمع های تجاری در ایجاد فرصتهای شغلی، بیان داشت: در حال حاضر 13 هزار و 52 واحد فعال در مجتمعهای تجاری هرمزگان مشغول به فعالیت هستند و 251 واحد دیگر در حال ساخت می باشند.

عبدلی زاده در خصوص وضعیت فرش دستباف در هرمزگان گفت: به متقاضیان اشتغال در بخش فرش دستباف وامهای اشتغالزایی پرداخت شده است و همچنین 50 میلیون تومان برای آموزش فرشابافان در هرمزگان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به صدور هزار و 247 کارت بهبافی طی سال گذشته در هرمزگان، تصریح کرد: در سه ماهه نخست امسال نیز دو هزار و 881 نفر پس از گذراندن دوره های آموزشی موفق به دریافت کارت بهبافی در هرمزگان شدند که تا کنون 38 نفر برای گرفتن تسهیلات اشتغالزایی به بانکهای عامل معرفی شده اند.

رئیس سازمان بازرگانی هرمزگان به فعالیتهای معاونت توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی هرمزگان اشاره کرد و اظهار داشت: در سال گذشته 93 مجوز تجارت خارجی به صورت کارت در هرمزگان صادر شد و امسال نیز 37 کارت جدید صادر و 103 کارت یکساله دیگر تمدید شدند که صدور این کارتها تاثیرات فراوانی در افزایش صادرات کالا و تجارت خارجی داشته است.

عبدلی زاده ادامه داد: در سال جاری مجوز تاسیس 21 انبار ذخیره سازی کالا صادر شده که موجب اشتغالزایی برای 110 نفر خواهد شد و همچنین سال گذشته 87 مجوز تاسیس انبار ذخیره سازی کالا صادر شده بود.