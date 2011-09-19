حجت الاسلام حسن ملک محمدی نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم ایجاد فضای مناسب برای کودکان در هنگام عبادت والدین در مساجد به خبرنگار مهر گفت: مساجد کانونهای معنوی هستند که باید از جاذبه های ظاهری همراه با آرامش برای عموم نمازگزاران و به ویژه برای کودکان و نوجوانان برخوردار باشد.

وی افزود: در برخی از کشورهای اسلامی هم به لحاظ معماری و هم به لحاظ طراحیهای مناسب و ایجاد مناظر جذاب طبیعی و سرسبز و اختصاص مکانی برای کودکان در ساعات حضور در مساجد آنها را به این اماکن مقدس جذب می کنند که بهره گیری از تجارب اینگونه کشورها می تواند در برنامه ریزی ما برای انس گیری نسل آتی آماده کند.

رئیس فراکسیون حج و زیارت تصریح کرد: اگر مساجد ما به صورت سازمان یافته به برنامه ریزی درست در جذب کودکان بپردازد حتی در افزایش نمازگزارن در سطوح سنی بالا مؤثر خواهد بود یعنی کودکی که علاقمند به مسجد می شود بطور طبیعی پدر و مادر و برادر و خواهر خودش را وادار می کند که در وقت نماز در مسجد حضور داشته باشند که او نیز به برنامه کودکانه خود بپردازد و آنها نیز به اعمال عبادی خود.

حجت الاسلام ملک محمدی در پایان گفت: تعلیم و تعلم در کودکی مانند حکاکی بر سنگ ماندگار است و در روایات داریم که آموزشها در کودکی اینگونه اثر دارد و اگر امروز ما به مساجد و اماکن مقدس علاقمند هستیم به خاطر این بوده که والدین ما را از کودکی همراه خود به این مکانها می بردند بنابر این پایه و اساس کارهای معنوی از کودکی آغاز می شود.