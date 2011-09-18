به گزارش خبرنگار مهر، پدر آیت‌الله میرزا احمد دشتی، علامه ملاحسن گنخکی از علمای مبارز نهضت مقاومت اسلامی جنوب ایران بوده است که بنا به گفته شیخ محمد شریف رازی مورخ و دانشمند در کتاب گنجینه دانشمندان، "آخوند ملاحسن که یکی از علماء عالی مقام فارس و از مجاهدان تاریخ قمری بوده که با مساعدت و همکاری جمعی از آیات مخصوصاً آیت‌الله حاج شیخ جعفر محلاتی قیام کرده و در مقام دفاع با اردوی انگلیس که در بندر بوشهر پیاده شده بودند جنگیده است."



در شرح حالات آخوند ملاحسن نیز گفته‌اند که وی تحصیلات خود را در نجف اشرف گذرانده و در زمان جنگ جهانی اول که انگلیسی‌ها به بوشهر و دلوار حمله کردند وی به همراه بزرگانی مانند سید مصطفی بهزادی (حسینی) و... نقش مهمی در بسیج نیروهای دشتی برای اعزام به دلوار داشتند.



آیت‌الله میرزا احمد دشتی نجفی از مفاخر اسلام و عالم تشیع و به خصوص حوزه علمیه نجف اشرف بودند که از خرمن علم و معرفت و فقاهت علمای مبارز و عالی مقامی همچون سید ابوالحسن اصفهانی، میرزا آقای اصطهباناتی، شیخ ابوالحسن مشکینی، شیخ موسی نجفی خوانساری، شیخ کاظم شیرازی، حاج آقا ضیاء الدین اراکی بالاخص سید عبدالهادی شیرازی خوشه چینی کرده و پس از سالها تلاش، سخت کوشی و علم آموزی و بعد از گذراندن دروس خارج فقه و اصول در سن 30 سالگی اجتهاد مسلم ایشان توسط مرحوم مشکینی (صاحب حاشیه بر کفایه)،مرحوم آقا ضیاء عراقی، سید ابوالحسن اصفهانی و سید عبدالهادی شیرازی مورد تأیید قرار گرفت.



همچنان که محمد شریف رازی در کتاب گنجینه دانشمندان خود به وضوح این نکته مهم را روشن ساخته است. وی بیان می‌کند که حاج میرزا احمد بن العلامه آیت‌الهع آخوند ملاحسن الدشتی نجفی بعد از فراغت از سطوح و در محضر آیات عظام و اساتید والامقام نظیر میرزا ابوالحسن مشکینی و آیت‌الله العظمی اصفهانی و آیت‌الله ضیاء الدین اراکی و آیت‌الله حاج شیخ کاظم شیرازی و آیت‌الله حاج کاظم شیرازی و آیت‌الله میرزا عبدالهادی شیرازی استفاده کرده تا به مدارج عالیه، اجتهاد و فقاهت نائل و آیات نامبرده مقام علم و کمال و اجتهاد ایشان را گواهی کرده و اجازاتی مرقوم نمودند که نگارنده آنها را دیده‌ام.



آیت‌الله دشتی نجفی بعد از سال‌ها تدریس در حوزه شریف نجف اشرف و تربیت شاگردان بیشماری که اکنون هر کدام در جای جای عالم اسلام مشغول خدمت بوده و بعضاً از مدرسان بزرگ حوزة علمیه نجف اشرف و قم هستند، در سال 1350 هـ . ش با فشار و اذیت دولت عراق بر شیعیان و ایرانیان مقیم عتبات عالیات به ایران مراجعه کردند.



ایشان این بار راهی حوزه علمیه قم شدند تا به تربیت طلاب مکتب جعفری(ع) همت گمارند. این فقیه عالیقدر به تدریس دروس کفایتین، خارج فقه و اصول پرداختند. همچنین اثر گرانسنگ شرح الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه غوامض و ابهامات آن را با قلم عمیق و علمی خویش مکشوف ساخت که در پنج جلد چاپ شده است.(روضه البهیه اثر شهید ثانی است که شرحی بر لمعه الدمشقیه شهید اول است).



ایشان قریب به یک قرن ضمن فعالیت‌های علمی به امر تبلیغ اهتمام ویژه‌ای داشتند و تا پایان عمر شریف خود چند ماه از سال را در منطقه دشتی حضور داشتند و عموم مردم منطقه دشتی و جنوب ایران از زلال وجودش بهره مند بودند.



لازم به ذکر است آیت‌الله میرزا احمد دشتی بامداد روز شنبه در سن 103 سالگی به دیار باقی شتافت و بنا بر اعلام ستاد برگزاری مراسم این عالم ربانی، پیکر مطهر ایشان روز یکشنبه ساعت 16 و 30 دقیقه از مصلای امام خمینی(ره) تا میدان قدس بوشهر تشییع می‌شود.



همچنین مراسم تشییع پیکر آیت‌الله دشتی ساعت 16 و 30 دقیقه روز دوشنبه از مقابل مسجد امام حسن عسکری(ع) قم به سمت حرم حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود.



روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه سراسر کشور، دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، دفتر نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری، دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان، مجمع نمایندگان فضلا و طلاب استان بوشهر و ائمه جمعه و جماعات استان بوشهر در ستاد برگزاری مراسم مرحوم آیت‌الله دشتی عضویت دارند.