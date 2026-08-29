قدردانی از حماسه حضور مردم کردستان در «مهمانی امت احمد»

به گزارش خبرگزاری مهر، ادارهکل تبلیغات اسلامی استان کردستان و کمیته مردمی چهارمین «مهمانی امت احمد (ص)» در استان با صدور پیامی از حضور گسترده مردم در این اجتماع قدردانی کردند.
متن پیام بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
هفته وحدت، جلوهای از همدلی، برادری و انسجام امت اسلامی و فرصتی برای تجدید عهد با سیره و آموزههای پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) است. بیتردید برگزاری باشکوه چهارمین «مهمانی امت احمد (ص)» در استان کردستان، جلوهای ماندگار از عشق و ارادت مردم به پیامبر رحمت و نمادی زیبا از وحدت و همدلی مردم شریف این دیار بود.
امسال شاهد یکی از پرشورترین و باشکوهترین مراسمهای «مهمانی امت احمد (ص)» بودیم؛ اجتماعی بزرگ که حضور گسترده و پرنشاط مردم در آن، بار دیگر نشان داد محبت به پیامبر اکرم (ص)، وحدت اسلامی و همدلی، ریشهای عمیق در میان مردم کردستان دارد، مردمی که با حضور آگاهانه، انسجام و اتحاد خود، جلوهای از قدرت اجتماعی و همبستگی امت اسلامی را به نمایش گذاشتند و با این حضور باشکوه، دشمنان این سرزمین را بیش از پیش ناامید کردند.
ادارهکل تبلیغات اسلامی استان کردستان و کمیته مردمی «مهمانی امت احمد (ص)» بر خود لازم میدانند از حضور پرشور و گسترده مردم مؤمن، نجیب و وحدتآفرین استان، بهویژه مردم شریف سنندج که با حضور خانوادگی و پرنشاط خود جلوهای باشکوه از محبت به پیامبر اکرم (ص) را به نمایش گذاشتند، صمیمانه تقدیر و تشکر کنند.
همچنین از علما و روحانیون شیعه و اهلسنت، مسئولان و دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، صدا و سیمای مرکز استان، ادارات استانی و شهرستانی، مجموعههای فرهنگی و مردمی، هیئتهای مذهبی، گروههای جهادی، موکبها، تشکلهای دینی و اجتماعی، اصحاب رسانه، هنرمندان، گروههای سرود و مولودیخوانی، همه فعالان فرهنگی و اجتماعی که با همت و همراهی خود در برگزاری این رویداد بزرگ نقشآفرینی کردند، قدردانی میشود.
در کنار همه این عزیزان، حضور و همراهی برادران و خادمان اهلبیت (ع) از استانهای مختلف کشور، جلوهای ویژه به این مهمانی بخشید، از عزیزان و مجموعههای مردمی در استانهای تهران، همدان، کرمانشاه، فارس و هرمزگان که با همراهی و کمک در اعزام مواکب به کردستان، به رنگارنگی، تنوع و هرچه مردمیتر و امتیتر شدن «مهمانی امت احمد (ص)» کمک کردند، صمیمانه قدردانی میکنیم.
این همراهیها نشان داد که «امت احمد» محدود به یک شهر و استان نیست؛ بلکه جلوهای از یک حرکت مردمی و وحدتآفرین است که دلهای عاشقان پیامبر اکرم (ص) را در سراسر کشور به یکدیگر پیوند میدهد و میتواند الگویی از همدلی و همبستگی در جامعه اسلامی باشد.
«مهمانی امت احمد (ص)» نشان داد که محبت به پیامبر اعظم (ص) و فرهنگ وحدت، سرمایهای مشترک و ریشهدار در میان مردم کردستان است و میتوان با تکیه بر ظرفیتهای مردمی، برنامههایی در تراز شأن و جایگاه مردم این استان برگزار کرد.
از کودکان و نوجوانانی که با شور و نشاط در این جشن حضور یافتند تا خانوادهها، جوانان، پیشکسوتان، خادمان و تمامی کسانی که با حضور، همکاری، خدمت و همراهی خود به این مهمانی رنگ و جلوهای ویژه بخشیدند، صمیمانه سپاسگزاریم.
بیتردید شکوه این اجتماع بزرگ، پیش از آنکه حاصل امکانات و برنامهریزی باشد، نتیجه محبت مردم به پیامبر رحمت (ص) و روحیه وحدت، همدلی و مشارکت مردمی بود؛ مردمی که با حضور خود نشان دادند هرگاه پای وحدت، محبت به پیامبر اکرم (ص) و عزت ایران اسلامی در میان باشد، یکدل و متحد در میدان حضور خواهند داشت.
امید است به برکت نام و سیره پیامبر اکرم (ص)، این همدلی و همراهی در مسیر تقویت وحدت اسلامی، انسجام اجتماعی، نشاط مؤمنانه و خدمت به مردم شریف کردستان بیش از پیش تداوم یابد.
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