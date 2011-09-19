به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید سیدیان یکشنبه شب در نشست هماهنگی روز نظافت عمومی اظهار داشت: چهار روز در طول سال به صورت نمادین به عنوان روزهای نظافت عمومی در استان انتخاب شده که در آن مردم و مسئولین در نظافت شهرهای و روستا اهتمام می کنند.



وی افزود: اولین روز پیش رو از این چهار، روز 30 شهریورماه جاری است که به عنوان روز نظافت عمومی نامگذاری شده و قرار است در این روز مردم و مسئولان با مشارکت تمام دستگاه های اجرایی استان خوزستان نسبت به جمع آوری نخاله ها و زباله های سطح شهر و روستا و رفع آلودگی ها اقدام کنند.

سیدیان تصریح کرد: قصد داریم با این کار یک فرهنگسازی در احساس مسئولیت مردم نسبت به شهر و محیط زندگی خود ایجاد کنیم و برای هماهنگی برگزاری هرچه بهتر این روز نیز شورای های سلامت در شهرستانهای استان برگزار و مقدمات کار در شهرهای استان فراهم شده است.



رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان اضافه کرد: برای نظارت بهتر بر نحوه اجرای نظافت عمومی در تمام شهرستانهای استان یک کمیته ارزیابی با حضور حداقل 50 کارشناسان تشکیل می شود و شب قبل از روز نظافت عمومی به شهرهای استان خوزستان اعزام و فردای آن روز یعنی روز 30 شهریورماه بر نحوه اجرای نظافت عمومی نظارت خواهند کرد.



سیدیان گفت: این کمیته ارزیابی با نمراتی که به شهرستان های مختلف استان خوزستان می دهد در نهایت شهرستان نمونه، روستای نمونه و منطقه نمونه را انتخاب خواهند کرد.



30 شهریورماه روز نظافت عمومی نامگذاری شده است و در این روز مردم با همراهی دستگاه های اجرایی استان نسب به پاکیزه کردن محیط شهری و روستایی استان اقدام می کنند.