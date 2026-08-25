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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

ارائه ۱۰۵ خدمت به جامعه ایثارگری قزوین در مسیر هوشمندسازی خدمات

ارائه ۱۰۵ خدمت به جامعه ایثارگری قزوین در مسیر هوشمندسازی خدمات

قزوین- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران قزوین از ارائه ۱۰۵ خدمت به جامعه ایثارگری استان در مسیر هوشمندسازی خدمات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌پناه قویدل ظهر سه‌شنبه در نشست خبری هفته دولت که در سالن جلسات اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در حوزه ارتباطات، رسانه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، بیش از ۲ هزار خبر در پایگاه‌های «ایثار» و «نوید شاهد» تولید و منتشر شده که این عملکرد موجب کسب رتبه برتر کشوری بنیاد شهید استان قزوین شده است.

وی افزود: همچنین بیش از ۸۰۰ محتوای فرهنگی در فضای مجازی تولید و منتشر و بالغ بر ۴۰ عنوان کتاب نیز با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تألیف و چاپ شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین با اشاره به تعامل با اصحاب رسانه گفت: در راستای قدردانی از خبرنگاران و استمرار تعامل با جامعه رسانه‌ای، تسهیلات بهره‌مندی رایگان از امکانات ورزشی و رفاهی مؤسسه ایثار برای اصحاب رسانه پیش‌بینی شده است.

ارائه ۱۰۵ خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران

قویدل در ادامه با اشاره به توسعه خدمات هوشمند بنیاد شهید بیان کرد: در حال حاضر ۱۰۵ عنوان خدمت به جامعه هدف ارائه می‌شود که ۱۹ خدمت به صورت کاملاً هوشمند و غیرحضوری انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: سامانه تلفنی ۱۶۱۶ نیز با اجرای پایلوت کشوری در استان قزوین فعال شده و دسترسی خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران به خدمات، صدور معرفی‌نامه‌ها و تسهیلات را تسهیل کرده است.

این مسئول همچنین از انجام بیش از ۶۰۰ ملاقات چهره‌به‌چهره با جامعه هدف و برگزاری ۱۴۰ نشست تخصصی برای حل‌وفصل پرونده‌های حقوقی و قضایی خبر داد.

حمایت از ۲ هزار دانش‌آموز و دانشجوی شاهد و ایثارگر

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بنیاد استان از ۷۰۰ دانش‌آموز در ۱۳ مدرسه شاهد و یک هزار و ۳۰۰ دانشجو حمایت و پشتیبانی می‌کند.

وی ادامه داد: با اجرای برنامه‌های تقویت بنیه علمی و هدایت تحصیلی تخصصی، نرخ مشروطی دانشجویان ایثارگر استان به صفر رسیده و از ۱۵۲ دانش‌آموز ممتاز نیز تجلیل شده است.

قویدل افزود: همچنین از ظرفیت علمی و تخصصی ۱۵۱ نخبه شاهد و ایثارگر استان در قالب اتاق‌های فکر و برنامه‌های توسعه‌ای استفاده می‌شود.

وی با اشاره به مأموریت‌های ویژه بنیاد شهید در حوادث و درگیری‌های اخیر اظهار کرد: مجموعه بنیاد شهید از نخستین ساعات در فرآیند احراز، تشییع و ساماندهی پیکرهای مطهر شهدا حضور فعال داشته است.

مدیرکل بنیاد شهید استان قزوین افزود: قزوین به‌عنوان نخستین استان پیشگام، کمیسیون‌های پزشکی ویژه مجروحان را برگزار کرد و خدمات درمانی تخصصی از جمله اعزام و بستری ۱۸ مجروح در بیمارستان ساسان تهران و تأمین اسکان اضطراری و دائمی خانواده‌های آسیب‌دیده با همکاری استانداری و راه و شهرسازی انجام شد.

ارائه خدمات به بیش از ۴ هزار خانواده ایثارگر

قویدل با اشاره به اقدامات حوزه سلامت، رفاه و حمایت‌های مالی گفت: پایش سلامت در منزل برای ۱۱۵ نفر از والدین شهدا انجام شده و ۲۰ هزار نفر نیز تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دارند.

وی افزود: در قالب طرح سپاس، از چهار هزار و ۲۶۰ خانواده ایثارگر دیدار شده و ۲ هزار و ۸۰۰ مورد خدمات مشاوره تخصصی ارائه شده است.

این مسئول ادامه داد: تسهیلات مسکن به ۳۲۵ نفر پرداخت و زمین به ۲۸۰ متقاضی واگذار شده که با توافقنامه املاک کوثر، چشم‌انداز پوشش ۲ هزار و ۵۰۰ نفر نیز در این بخش پیش‌بینی شده است.

وی از اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی به چهار هزار و ۳۰۰ نفر و پرداخت وام‌های ضروری به یک هزار و ۲۶۰ نفر از جانبازان و خانواده‌های شهدا خبر داد.

قزوین میزبان بیش از ۱۲ هزار شهید، جانباز و آزاده

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین در پایان گفت: این استان افتخار خدمت‌رسانی به جامعه‌ای متشکل از سه هزار و ۶ شهید، بیش از ۹ هزار جانباز و ۶۶۲ آزاده را بر عهده دارد.

قویدل خاطرنشان کرد: خدمات پرداختی بنیاد شامل مستمری والدین شهدا، کمک‌معیشت ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی به یک هزار و ۲۰۰ جانباز فاقد درآمد و برقراری حقوق برای سایر مشمولان بر اساس قوانین جاری کشور است.

کد مطلب 6927467

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