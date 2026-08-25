بزرگداشت حکیم محمد بن زکریای رازی و بازخوانی جایگاه علمی و فرهنگی او

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، همایش بزرگداشت محمد بن زکریای رازی حکیم و پزشک برجسته ایرانی را چهارشنبه چهارم شهریورماه ۱۴۰۵ در فضای مجازی برگزار می‌کند.

این همایش با هدف بازخوانی جایگاه علمی، تاریخی و فرهنگی «رازی» و بررسی ابعاد مختلف اندیشه و آثار این دانشمند نامدار برگزار خواهد شد.

در این رویداد که ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد، محمدابراهیم ذاکر پژوهشگر تاریخ پزشکی؛ محمد جوهرچی مشاور علمی دانشنامه جهان اسلام؛ امین متولیان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و کاوه خورابه معاون علمی و پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، درباره جایگاه و اهمیت «رازی» در تاریخ علم و تمدن ایران و جهان سخن خواهند گفت.

علاقه‌مندان می‌توانند این مراسم را طریق صفحات رسمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در پیوندهای زیر دنبال نمایند:

بله: https: //ble. ir/anjomanasarmafakher

آپارات: www. aparat. com/mafakherefarhangi

گفتنی است: محمد بن زکریای رازی از برجسته‌ترین دانشمندان ایرانی در سده‌های سوم و چهارم هجری است که آثار و دستاوردهای او در حوزه‌هایی همچون پزشکی، داروسازی، شیمی، فلسفه و علوم طبیعی، تأثیری گسترده بر تاریخ علم داشته است.