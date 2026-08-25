کسب امتیاز برتر توسط ۳ بانوی کاشمری در آزمون سراسری حفظ قرآن کریم کشور

زهرا عاصمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اسامی قبولشدگان هجدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن کریم از سوی مؤسسه کشوری مهد قرآن اعلام شده و سه بانوی حافظ قرآن از مهد قرآن شهرستان کاشمر نیز در جمع پذیرفتهشدگان این دوره قرار دارند.
مشاور فرماندار کاشمر در امور بانوان و خانواده افزود: در این دوره ۱۷۳ حافظ کل قرآن کریم از شعب و کانونهای مهد قرآن سراسر کشور شرکت کردند که بیش از ۷۰ نفر پس از موفقیت در مرحله مقدماتی آزمونهای شفاهی حفظ کل قرآن و کتبی ترجمه، تدبر و تفسیر به مرحله نهایی راه یافتند.
وی ادامه داد: مرحله نهایی این آزمون با حضور داوران کشوری برگزار شد و حافظانی که حدنصاب قبولی را در بخش شفاهی حفظ کل قرآن و بخش کتبی شامل ترجمه، تدبر و تفسیر کسب کردند، به عنوان برگزیدگان هجدهمین دوره «ترنم وحی» معرفی شدند.
عاصمی با تبریک این موفقیت به بانوان حافظ قرآن، خانوادههای آنان و جامعه قرآنی کاشمر گفت: موفقیت سه بانوی کاشمری از مهد قرآن کاشمر در این رویداد کشوری نشاندهنده ظرفیت و استعداد ارزشمند بانوان شهرستان در عرصههای قرآنی است.
مشاور فرماندار کاشمر در امور بانوان و خانواده بر ضرورت حمایت و توجه بیشتر به فعالیتهای قرآنی بانوان تأکید کرد و افزود: معرفی و تقویت استعدادهای قرآنی میتواند زمینه حضور موفقتر بانوان شهرستان در رقابتهای ملی و کشوری را فراهم کند.
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