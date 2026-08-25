۱۳۰۰ پروژه ۶۰ هزار میلیارد تومانی در راه اشتغال زایی کرمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر عطاپور، در نشست شورای هماهنگی دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، با تبریک هفته دولت، اظهار کرد: در هفته دولت امسال بیش از یکهزار و ۳۰۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان در استان کرمان به بهرهبرداری میرسد که بخش قابلتوجهی از این طرحها حاصل تلاش و هماهنگی دستگاههای اجرایی است.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت روابط کار و اقدامات انجامشده برای مدیریت مسائل کارگری، افزود: طی سال گذشته، میزان تجمعات و نارضایتیهای کارگری در مقایسه با سال پیش از آن کاهش محسوسی داشته است.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان، این دستاورد را حاصل همکاری و همافزایی دستگاههای مرتبط دانست و گفت: تعامل سازنده میان مجموعههای اجرایی و بخشهای مرتبط با حوزه کارگری، نقش مؤثری در افزایش رضایتمندی جامعه کارگری و پیشگیری از شکلگیری مسائل و نارضایتیها داشته است.
عطاپور، همچنین تغییر رویکرد مدیریت استان کرمان نسبت به سرمایهگذاری و اشتغال را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: در دوره مدیریت فعلی، نگاه فرمانداران از رویکرد صرفاً حاکمیتی به سمت توجه جدیتر به سرمایهگذاری، تولید و اشتغال تغییر کرده است و مدیران شهرستانی امروز با ادبیات توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری آشنایی بیشتری دارند.
وی مهارتآموزی را یکی از الزامات اساسی توسعه اشتغال در استان دانست و تأکید کرد: آینده استان و کشور به نیروی انسانی ماهر و مهارتمحور وابسته است و هرچه در تربیت نیروهای ماهر موفقتر عمل کنیم، زمینه برای اشتغال پایدار و کاهش مسائل اجتماعی نیز بیشتر فراهم خواهد شد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حمایت از زوجهای نابارور اشاره کرد و گفت: با بررسی بستههای حمایتی بانکهای مختلف، بسته پیشنهادی بانک رفاه کارگران بهعنوان یکی از ظرفیتهای مناسب شناسایی شده و امیدواریم با استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی، اقدامات مؤثری برای حمایت از زوجهای نابارور در استان انجام شود.
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