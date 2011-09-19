به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی آرای فلسفی آیریس مرداک و میراث فلسفی او اختصاص دارد. در میان فیلسوفان و رمان نویسان نیمه دوم قرن بیستم، آیریس مرداک از حیث دلمشغولى نسبت به اخلاق، مقام شایان توجهى دارد.

نویسنده معتقد است مرداک پیش از آنی که نویسنده معروفی باشد فیلسوف معروفی است. در آثار مرداک شجاعت خاصی قابل مشاهده است و نوعی استقلال فکری در این آثار دیده می‌شود.

مرداک اولین بار زمانی مطرح و معروف شد که به نقد آرای گیلبرت رایل و رفتارگرایی پرداخت. مرداک تصویر رفتارگرایانه گیلبرت رایل از ذهن را غیرواقعى مى دانست و آن را در فهم و پیشبرد زندگى اخلاقى غیرمفید مى‌شمرد.

او سپس با نگارش کتاب سارتر خود را به عنوان یک فیلسوف شناخته شده مطرح کرد. تأثیر مرداک بر فلسفه اخلاق قابل توجه است. ویژگی خاص مرداک این است که نظریات اخلاقی گذشتگان را مورد نقد قرار می‌دهد و نظریه اخلاق خود را بیان می‌کند.

مرداک ابتدا از فلسفه زبان شناختی بریتانیا به فلسفه اگزیستانسیالیسم قاره‌ای تغییر مشرب داد، ولی طولی نکشید که در این حوزه نیز دوام نیاورد و فلسفه خاص خود را تبیین کرد.

این کتاب با عنوان "آیریس مرداک: فیلسوف" از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.