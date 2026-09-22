آیین شمعدان گردانی خادمان حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین سنتی شمعدان گردانی خادمان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) شامگاه سه‌شنبه با حضور آیت‌الله سیدمحمد سعیدی تولیت آستان مقدس بانوی کرامت، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبر اجاق‌نژاد تولیت مسجد مقدس جمکران و جمعی از مسئولان و خادمان آستان‌های مقدس در شبستان نجمه خاتون حرم مطهر برگزار شد.



در این آیین معنوی، خادمان آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در کنار خادمان آستان مقدس رضوی و خادمان مسجد مقدس جمکران حضور داشتند و با اجرای آیین سنتی شمعدانی، ارادت خود را به بانوی کرامت ابراز کردند.



حجت‌الاسلام والمسلمین عابدینی از اساتید حوزه علمیه قم نیز در این مراسم به تبیین شخصیت و جایگاه حضرت فاطمه معصومه(س) پرداخت و ابعاد معنوی و علمی شخصیت آن حضرت را تبیین کرد.



همچنین حسن شالبافان و حاج عباس حیدرزاده از مداحان اهل‌بیت(ع) در این آیین به مدیحه‌سرایی و ذکر مصائب اهل‌بیت(ع) پرداختند.



در پایان مراسم، خادمان آستان‌های مقدس در حالی که شمعدان در دست داشتند، به صورت دسته‌جمعی آیین شمعدانی را برگزار کردند آیینی که جلوه‌ای از ارادت خادمان حرم‌های اهل‌بیت(ع) به بانوی کرامت است.



این مراسم به صورت مستقیم از شبکه‌های استانی و ملی رسانه ملی پخش شد.