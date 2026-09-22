به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شفیعی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت سیروس ابراهیم زاده، بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت هنرمند گرانمایه، مرحوم سیروس ابراهیم‌زاده، ضایعه‌ای تلخ برای هنر ایران و به‌ویژه تئاتر ،سینما و تلویزیون ایران است. حضور او در عرصه فرهنگ و هنر، با نقش ها و صدای ماندگارش در خاطره چند نسل از مخاطبان باقی است. او از نسلی بود که هنر را با عشق، نجابت و تعهد زیست و سهم خود را در ماندگاری خاطرات فرهنگی این سرزمین به شایستگی ادا کرد. امروز که صدای او خاموش شده است، نقش‌ها و خاطراتش همچنان با ما سخن خواهند گفت.

فقدان این هنرمند ارجمند را به خانواده محترم ایشان، همکاران و دوستانش و جامعه هنری کشور صمیمانه تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، آرامش و رحمت الهی و برای بازماندگان شکیبایی و سلامتی مسئلت دارم. یادش گرامی و نامش ماندگار.

پیام تسلیت رئیس رسانه ملی

متن پیام تسلیت پیمان جبلی در پی درگذشت سیروس ابراهیم‌زاده به این شرح است:

باسمه تعالی

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

پرده‌ای دیگر از صحنه روزگار فروافتاد و یادگاری از دوران طلایی هنرهای نمایشی ایران، استاد سیروس ابراهیم‌زاده، به دیار باقی شتافت. مرحوم ابراهیم‌زاده نماد نسلی از اهالی هنر بود که دانش، احاطه بر ادبیات نمایشی و نجابت حرفه‌ای را با اخلاق‌مداری و فروتنی درآمیخته بود. هنرمندی که صدای گرم و رسایش در رادیو، حضور باوقار و گزیده‌اش در مجموعه‌های ماندگار تلویزیونی، از جمله آثار آیینی و تاریخی رسانه ملی و کارنامه درخشانش در تئاتر و سینمای کشور، همگی نشان از تعهد عمیق او به هنر اندیشه‌ورز، شریف و هویت‌ساز داشت.

این ضایعه را به خانواده محترم ایشان، شاگردان، عموم هنرمندان سینما، تئاتر و تلویزیون و دوستداران هنر فاخر تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، غفران الهی و آرامش ابدی و برای بازماندگان صبوری و شکیبایی مسئلت دارم.

پیام تسلیت مدیرکل هنرهای نمایشی

اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی، در پی درگذشت سیروس ابراهیم‌زاده، بازیگر، کارگردان، نمایشنامه‌نویس و مترجم پیشکسوت تئاتر، پیام تسلیتی صادر کرد.

در متن این پیام آمده است:

درگذشت هنرمند پیشکسوت و فرهیخته، سیروس ابراهیم‌زاده، ضایعه‌ای تلخ برای جامعه هنرهای نمایشی و خانواده بزرگ فرهنگ و هنر ایران است.

زنده‌یاد ابراهیم‌زاده از هنرمندان نسلی بود که سال‌های جوانی و آغاز فعالیت هنری خود را با تئاتر سپری کرد و با حضور در تئاتر آناهیتا و بهره‌گیری از محضر زنده‌یاد مصطفی اسکویی، مسیر پربار هنری خود را آغاز کرد. او در طول سال‌های فعالیت خود، علاوه بر بازیگری، در مقام کارگردان، نمایشنامه‌نویس و مترجم نیز حضوری مؤثر و ماندگار در تئاتر ایران داشت.

بازی در نمایش‌هایی چون «اتللو»، «هیاهوی بسیار برای هیچ»، «جعفرخان از فرنگ برگشته» و دیگر آثار نمایشی و همچنین نگارش و کارگردانی آثاری چون «تیارت فرنگی»، «شبی‌خون» و «لازاروس»، بخشی از کارنامه ارزشمند این هنرمند در عرصه تئاتر به حساب می‌آید.

سیروس ابراهیم‌زاده از آن دست هنرمندان عاشقی بود که تئاتر را تنها به عنوان یک حرفه دنبال نکرد؛ دانش، تجربه و نگاه هنری او در حوزه‌های مختلف نمایش، ادبیات و ترجمه نیز امتداد یافت و بخشی از حافظه تاریخی تئاتر معاصر ایران را شکل داد.

فقدان این هنرمند گرانقدر را به خانواده عزادار خصوصا همسر محترم ایشان سرکار خانم ناهید کبیری، همکاران و دوست‌دارانش، جامعه تئاتر و هنر ایران تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن زنده‌یاد آرامش و برای بازماندگان شکیبایی آرزومندم.

پیام تسلیت سازمان سینمایی

سازمان سینمایی در پیامی درگذشت سیروس ابراهیم زاده را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:

سینما و تئاتر ایران، در سوگ یکی از باوقارترین و فرهیخته‌ترین چهره‌های خود نشسته است. استاد سیروس ابراهیم‌زاده، تجسمِ پیوندِ زیبای «اندیشه» و «بازیگری» بود. هنرمندی که با پشتوانه‌ای غنی از ادبیات پا به صحنه می‌گذاشت و با بیانی منحصربه‌فرد، طنزی ظریف و حضوری مقتدرانه، به نقش‌ها اصالت می‌بخشید.

ردپای ماندگار او در سینما، تئاتر و تلویزیون و همچنین قلم توانایش در نگارش، گنجینه‌ای است که تا همیشه در حافظه‌ فرهنگی این سرزمین زنده خواهد ماند.

سازمان سینمایی فقدان این هنرمند و انسان شریف را به خانواده‌ محترم ایشان، جامعه‌ فرهیخته‌ هنری و تمامیِ هنردوستان تسلیت می‌گوید.

پیام تسلیت معاون صدا

متن پیام احمد پهلوانیان معاون صدا برای درگشذت سیروس ابراهیم‌زاده بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت هنرمند پیشکسوت سیروس ابراهیم‌زاده، موجب تأسف و تأثر شد. زنده‌یاد ابراهیم‌زاده از هنرمندان توانمند و باسابقه عرصه هنر بود که در طول سال‌های فعالیت خود، با حضور در تئاتر، سینما، تلویزیون و همچنین نمایش‌های رادیویی، بخشی از خاطرات هنری چند نسل از مخاطبان را رقم زد. صدای او در نمایش‌های رادیویی و توانمندی‌اش در جان‌بخشی به شخصیت‌ها، بخشی از سرمایه ارزشمند هنرهای نمایشی در رادیو به شمار می‌رود.

درگذشت این هنرمند پیشکسوت را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری و همکاران و هنرمندان رادیو تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.