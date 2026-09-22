به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر در مراسم تشییع شهدا با اشاره به موفقیتهای اخیر کشتی و برخی اتفاقات رخداده در کشور اظهار داشت: همه این اتفاقات را نباید صرفاً حاصل تلاش ما دانست؛ به نظرم لطف خدا، صدقه و عنایت اهلبیت(ع) در بسیاری از این اتفاقات نقش داشته است.
وی افزود: من فکر میکنم کمترین کاری که در این مدت انجام شده، ساختوساز بوده است. اتفاقات بزرگتری در حوزههای مختلف رخ داده و نتایج تیمها، اتفاقاتی که در حوزه هوش مصنوعی افتاده است. توسعه کشتی که نزدیک هزار خانه کشتی در داخل کشور توسط فدراسیون ساخته شده که هیچ کدام وظایف ما نبوده است. جمعیت کشتی که از ۳۰ هزار تا به بالای ۸۰۰ هزار تا رسیده است. همه این اتفاقات به اعتقاد من لطف خدا و عنایت اهلبیت(ع) نیز در این مسیر وجود داشته است.
رئیس فدراسیون کشتی درباره سایر فدراسیونها گفت: ما از دیگر فدراسیونهای دیگر کار یاد میگیریم، همه زحمت میکشند و کار میکنند. آن چیزی که من در کار متوجه شدم این است که تا کسی خودش را وقف نکند کار انجام نمیشود.
وی با اشاره به بودجه فدراسیون کشتی در سال گذشته گفت: عملکردی فدراسیون کشتی در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده که تنها ۱۲۰ میلیارد آن را وزارت ورزش داده است، این عدد در مقابل بودجهای که ما برای فدراسیون آوردیم عددی نیست. من اعتراضی ندارم و از وزیر ورزش و مسئولان هم تشکر میکنم که محبت میکنند، اما باید آورده فدراسیون را هم ببینند. هر مقدار وزارت ورزش به فدراسیون دیگر کمک میکند، آنها هم تقریباً ۱۸ برابر آن را به مجموعه اضافه کنند. هر زمان یک مدیر در مورد پول با من صحبت کند، از سمتش آن را برکنار میکنم چون مشکل پول نیست.
وی درباره آخرین وضعیت صدور روادید کشتیگیران ایران برای مسابقات پیشرو گفت: مشکل آنها من بودم؛ چراکه احتمالاً به من ویزا نمیدهند و به همین دلیل برای دریافت ویزا اقدام نکردم. منتظریم ویزای سایر اعضای تیم صادر شود. همانطور که پیش از این هم اعلام کردهایم، اگر حتی یک نفر از اعضای تیم، بهویژه کشتیگیران، ویزا نداشته باشد، قطعاً تیم را اعزام نمیکنیم؛ چه تیم آزاد باشد و چه فرنگی. بچهها زحمت کشیدهاند و تیمهای امید ما کاملاً آماده هستند.
دبیر ادامه داد: اگر آمریکا بخواهد بهخصوص در کشتی آزاد تیم خود را به شکل ناپلئونی قهرمان کند و با ندادن ویزا به کشتیگیران ما مانع حضورشان شود، ما هم به این مسابقات نمیرویم. امیدوارم اگر قرار است رقابت سالم و پهلوانی شکل بگیرد، ویزای کشتیگیران ما را صادر کنند.
رئیس فدراسیون کشتی تصریح کرد: آنها به ظاهر ادعای برگزاری رقابت سالم دارند. اگر میخواهند مسابقه خوبی برگزار شود، باید ویزاها را صادر کنند تا کشتیگیران ما نیز در رقابتها حضور داشته باشند. ما برعکس آنها، هر زمان که بخواهند به ایران بیایند، قول میدهم در کمتر از ۲۴ ساعت ویزای آنها را صادر کنیم.
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