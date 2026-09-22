به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه تهران بزرگ، سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص)، از برگزاری «رزمایش ۴۰هزار موتور سوار جان‌فدای ایران» خبر داد.

سردار حسن‌زاده با اعلام این خبر اظهار داشت: در هفته دفاع مقدس و در امتداد «رزمایش ۳۱۳ هزار نفری جان‌فدای ایران» که در بیست و هفتم شهریور ماه برگزار شد، این بار شاهد برگزاری رزمایشی دیگر با عنوان «رزمایش ۴۰ هزار موتور سوار جان‌فدای ایران» خواهیم بود.

فرمانده سپاه تهران بزرگ تصریح کرد: این رزمایش با حضور پرشور مردم و با مشارکت گسترده ی خانواده‌ها با موتور سیکلت برگزار می‌شود.

وی افزود: همه آحاد مردم با سلاح پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در این مراسم حضور خواهند یافت و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۸ سال دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان، یک بار دیگر وحدت، انسجام و وفاداری خود را به نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش خواهند گذاشت.

سردار حسن‌زاده خاطرنشان کرد: تمام رزمایش‌های اخیر، در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و در امتداد حضور مردم شریف ایران در اجتماعات شبانه است و نشان‌دهنده پیوند عمیق ملت با ارزش‌های دفاع مقدس و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

فرمانده سپاه تهران بزرگ در ادامه به جزئیات برگزاری این مراسم اشاره کرد و گفت: مسیر رزمایش از میدان آئینی امام حسین علیه‌السلام به سمت میدان آزادی و از ساعت ۸ صبح آغاز خواهد شد.

وی تأکید کرد: تمام تمهیدات ترافیکی لازم برای آن روز پیش‌بینی شده است و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مربوطه انجام شده تا مراسم در کمال نظم و امنیت برگزار شود.

سردار حسن‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله این رزمایش نیز همچون رزمایش‌های گذشته، به صحنه‌ای ماندگار از حضور مردمی و نمایش اقتدار و اتحاد ملت ایران تبدیل خواهد شد.