به گزارش خبرنگار مهر، سیدموسی حسینی شامگاه سهشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دشمن تلاش گستردهای برای اثرگذاری بر نسل جوان و ایجاد فاصله و گسست در جامعه دارد و رسانهها باید با شناخت این جریان و تولید محتوای اثرگذار، در برابر آن نقشآفرینی کنند.
وی افزود: امروز میدان مقابله تنها به عرصه نظامی محدود نمیشود و همانطور که در برابر حمله نظامی باید واکنش مناسب داشت، در حوزه رسانه نیز نیازمند دفاع و اقدام مؤثر هستیم.
فرمانده سپاه نینوا گلستان با تأکید بر ضرورت توجه به محتوای رسانهای ادامه داد: حجم محتوایی که با هدف اثرگذاری بر نسل جوان تولید میشود، نیازمند پاسخ رسانهای جدی است و باید با روایتهای درست و اثرگذار، زمینه خنثیسازی این جریان فراهم شود.
حسینی همچنین توجه به اقوام و مذاهب را یکی از محورهای مهم تولید محتوای فرهنگی و رسانهای دانست و گفت: نمایش ظرفیتهای مشترک فرهنگی و اجتماعی اقوام و مذاهب میتواند به تقویت انسجام و وحدت در جامعه کمک کند.
وی بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت رسانهها برای روایت فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید کرد و افزود: اصحاب رسانه میتوانند با تولید آثار و روایتهای ماندگار، ارتباط نسل جوان با مفاهیم دفاع مقدس و شهدا را تقویت کنند.
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