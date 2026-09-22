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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۱۱

صالحی به جمع پرچمداران در میدان ولیعصر(عج) تهران پیوست

صالحی به جمع پرچمداران در میدان ولیعصر(عج) تهران پیوست

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در میدان ولیعصر(عج) در جمع پرچمداران قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در میدان ولیعصر(عج) در جمع پرچمداران قرار گرفت و گفت: پس از طرح این موضوع در شورای فرهنگ عمومی، تصویب شد که روز اول مهر به‌عنوان «روز پرچم» در تقویم رسمی کشور ثبت شود و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز آن را تأیید کرد.

وی افزود: فردا در حقیقت نخستین سالی است که روز پرچم در تقویم رسمی کشور گرامی داشته می‌شود. مردم ایران همواره با پرچم زندگی کرده‌اند و نیازی نبوده است که حتماً روزی به این عنوان اختصاص پیدا کند، اما این نام‌گذاری جنبه‌ای نمادین دارد تا توجه جدی‌تری به پرچم صورت بگیرد.

صالحی تاکید کرد: پرچم جایگاه بسیار مهمی دارد؛ نماد همبستگی، غرور ملی، تاریخ و هویت و بسیاری از مفاهیم دیگر است.

وی خاطرنشان کرد: ما هم امشب آمده‌ایم تا به پرچمداران وطن خداقوتی بگوییم و این نماد هویت، تاریخ و عزت ملی را پاس بداریم.

صالحی به جمع پرچمداران در میدان ولیعصر(عج) تهران پیوست

کد مطلب 6955583

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