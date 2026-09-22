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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۲۰

۳ سرنشین پراید در برخورد با تریلر حمل گاز مایع مصدوم شدند

۳ سرنشین پراید در برخورد با تریلر حمل گاز مایع مصدوم شدند

ورامین- رئیس جمعیت هلال‌احمر ورامین از مصدومیت سه سرنشین یک دستگاه خودروی پراید در پی برخورد با تریلر حمل گاز مایع و امدادرسانی به آنها خبر داد.

مجید خطیبی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی اعلام حادثه از سوی آتش‌نشانی جوادآباد، تیم امدادی پایگاه امامزاده عبدالله به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه سه سرنشین خودروی پراید شامل یک مرد و دو زن مصدوم شدند و موردی از محبوسی در خودرو گزارش نشد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ورامین ادامه داد: نیروهای امدادی پس از ایمن‌سازی و تثبیت صحنه، اقدامات اولیه امدادی، بانداژ و پانسمان مصدومان را انجام دادند.

خطیبی خاطرنشان کرد: مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه برای انتقال به مرکز درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

کد مطلب 6955589

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