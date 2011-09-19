ادارات گلستان در اجرای سرشماری نفوس و مسکن همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر دوشنبه در اولین جلسه ستاد سرشماری نفوس و مسکن استان اظهار داشت: سرشماری نفوس و مسکن در کشور هر 10 سال یکبار انجام می شد که در دولت دهم این سرشماری پس از گذشت پنج سال صورت می گیرد و از کارهای بزرگ دولت است.

وی در ادامه افزود: انتظار است که همه فرمانداران و دستگاههای اجرایی استان تا پایان زمان سرشماری ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی با معاونت برنامه ریزی و اداره کل آمار و اطلاعات استانداری در خصوص هرچه بهتر برگزار شدن سرشماری در استان داشته باشند.

وی ادامه داد: دستگاههای اجرایی باید حداکثر همکاری را با ستاد سرشماری داشته باشند و هر گونه شبهه، سئوال و ابهامی را که در این خصوص دارند در اسرع وقت با ستاد سرشماری مطرح کنند.

رئیس ستاد سرشماری استان گفت: در کنار کار فنی و تخصصی آمارگیری باید کار فرهنگی به عنوان یک موضوع اساسی در حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی افزود: صدا و سیما به عنوان مهمترین رسانه استانی باید با استفاده از همه ظرفیتهای هنری و فرهنگ بومی و محلی، اهمیت آمار و سرشماری نفوس و مسکن را برای مردم استان تبیین کند.

رضا غلامی معاون برنامه ریزی استاندار گلستان از برگزاری جلسه آموزشی مدرسان شهرستان با حضور 200 نفر در گرگان خبر داد.

وی همچنین در خصوص اصل محرمانه بودن آمار اظهار داشت: آماری که مردم در اختیار ما قرار می دهند به گونه ای است که حتی دستگاه قضایی هم نمی تواند به آن ورود کند.



وی ادامه داد: مردم می توانند با خیال راحت آمار و اطلاعت درخواستی را به صورت درست و دقیق در اختیار مرکز آمار قرار دهند.



هاشمی سرپرست اداره کل آمار واطلاعات استانداری هم از فعال شدن سامانه ثبت نام جهت آمارگیری از علاقه مندان از اول مهر به مدت پنج روز خبر داد.



سرشماری نفوس و مسکن از تاریخ دوم تا بیست و دوم آبان به صورت سراسری برگزار خواهد شد.