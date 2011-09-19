به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم مسئولیت سهرابی آمده است:نظر به توانمندی و سوابق ارزنده شما در معاونت آموزش و پژوهش و مدیریت امور فیلم نامه که موجب ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیت ها و آثار تولیدی انجمن شد، جناب عالی را به عنوان قائم مقام انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس منصوب می نمایم.



ازجمله آثار و فعالیت های روح اله سهرابی، می توان به تألیف چندین جلد کتاب، نگارش فیلم نامه های سینمایی و کارگردانی فیلم بلند "محدوده ابری" اشاره کرد.هم چنین وی کارگردانی اولین فیلم سینمایی خود با نام "خاکستر و برف" را به زودی آغاز خواهد کرد.