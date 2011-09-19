مدیر محصولات اساسی وزارت کشاورزی از مزارع ذرت ورامین بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی کابلی ظهر امروز به همراه برخی مسئولان شهرستان ورامین با حضور در مزارع ذرت، پیرامون خاک ورزی حفاظتی و استفاده از بقایای گیاهی توصیه هایی برای کارشناسان و کشاورزان ورامین ارائه کرد.

امروزه فرسایش آبی و بادی در سطح مزارع کشاورزی یکی از دغدغه های اصلی تولید پایدار محصولات کشاورزی است.

هرچند وجود سطحی ناهموار در مزارع در زمان وقوع فرسایش می تواند به کاهش شدت فرسایش کمک کند ولیکن به کارگیری روشهایی به منظور مدیریت بهینه بقایای محصولات کشاورزی به دلیل پتانسیل بالاتر بقایای ایستاده در کنترل فرسایش و دیگر اثرات جنبی این بقایا همواره به عنوان یکی از اولین راهکارهای کشاورزی حفاظتی مطرح بوده است.

از آنجا که تعریف بیشتر سیستم های خاکورزی حفاظتی(بالاخص کم خاکورزی) همچنین راهکارهای کنترل فرسایش با تأکید برمیزان پوشش سطح با بقایای گیاهی انجام می شود، اندازه گیری میزان بقایای گیاهی در سطح مزارع یکی از مواردی است که در زمان مدیریت بقایا توسط کشاورزان و یا کارشناسان مربوطه می بایستی انجام شود.

بقایای سرپا حداکثر مقاومت در مقابل فرسایش آبی و بادی نشان می دهند ولی بقایای خوابیده (flat stubble) هرچند در برابر ضربات باران از خاک محافظت می کنند ولیکن در صورت وقوع جریانات سطحی آب(رواناب) قادر به حفظ و نگهداری کامل ذرات خاک نیستند.

گفتنی است سطح زیر کشت ذرت علوفه ای در شهرستان ورامین حدود 4300 هکتار است.