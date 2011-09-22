به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار رئیس سازمان حج و زیارت اظهار داشت: مسائل مربوط به حج عمره نباید ارتباطى با روابط سیاسى ما و عربستان داشته باشد، حج عمره باید مسیر خود را طى کند و بدیهى است هر گونه حُسن عمل از سوى وزارت حج و اوقاف عربستان مىتواند اثر مثبتى در روابط داشته باشد.
وی افزود: از مسائلى که در حج رعایت آن ضرورى است مسائل فرهنگى و مخصوصا مسئله حجاب خواهرانى است که به این زیارت پرفیض مشرف مىشوند. ممکن است افرادى ناآگاهانه یا خداى نکرده عمدا موازین اخلاقى و فرهنگى و حجاب را رعایت نکنند و سرچشمه مشکلات فراوانى شوند.
این مرجع تقلید گفت: روحانیون کاروانها و مداحان و مدیران کاروان باید مرتبا اینگونه مسائل را به زائران یادآور شوند و اگر خداى نکرده کسانى تعمدى در عدم رعایت دارند و به تذکرات گوش نمىدهند سزاوار است به کشور بازگردانده شوند.
زائران از گردش در بازار بپرهیزند
آیتالله مکارم شیرازی در تذکر دیگرى تأکید کرد که زائران باید از مسائل تفرقهانگیز بپرهیزند و روحانیون باید زائران را به رعایت این اصول دعوت کنند زیرا در زمانى زندگى مىکنیم که مسائل تفرقهانگیز آثار بسیار زیانبارى دارد.
وی تأکید کرد: زائران باید توجه داشته باشند که سفر حج در شرایط فعلى همیشه نصیب علاقهمندان نمىشود، کسانى که این توفیق را پیدا مىکنند حداکثر استفاده از آن بنمایند و از گردش در بازارها براى خریدن انواع سوغاتها بپرهیزند.
این مرجع تقلید افزود: بارها عرض کردهام در آن سرزمین مقدس باید سراغ چیزى بود که در جاى دیگر پیدا نمىشود و از رفتن به دنبال اشیایى که همه جا پیدا مىشود پرهیز کرد و وقت خود را در این راه تلف نکنند.
مسئولان حج کارهای حساسیتزا انجام ندهند
آیتالله مکارم شیرازی همچنین به مسئولان حج و زیارت توصیه کرد که قبل از اقدامهایى که از نظر شرعى حساسیت دارد مشورت کنند تا مانند مسئله ثبت نام از طریق بانکها با پرداختن سودهاى ربوى مورد انتقاد مراجع قرار نگیرند.
وی در پایان ابراز امیدواریی کرد که امسال سال بسیار خوب و پربرکت براى تمام زائران خانه خدا باشد و با حج مقبول سالما به وطن خود باز گردند.
قم - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید شیعیان از زائران حج عمره خواست که از مسائل تفرقهانگیز بپرهیزند و گفت: روحانیون باید زائران را به رعایت این اصول دعوت کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار رئیس سازمان حج و زیارت اظهار داشت: مسائل مربوط به حج عمره نباید ارتباطى با روابط سیاسى ما و عربستان داشته باشد، حج عمره باید مسیر خود را طى کند و بدیهى است هر گونه حُسن عمل از سوى وزارت حج و اوقاف عربستان مىتواند اثر مثبتى در روابط داشته باشد.
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