بخشدار آبدان: خبرنگاران صدای رسای مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب حاجیانی صبح دوشنبه در نشست با خبرنگاران بخش آبدان با اشاره به افتتاح ۳۶ هزار پروژه عمرانی و خدماتی درسراسر کشور اظهار کرد: دولت در کنار تامین کالاهای اساسی و تقویت بنیه دفاعی از توسعه زیر ساخت های کشور غافل نمانده و این حجم از دستاوردها نشان دهنده کار آمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

بخشدار آبدان یاد آورشد: خبرنگاران در انعکاس اخبار و مشکلات شهر تلاش های خوبی داشتند و بخشداری آبدان هم در این زمینه همراه با خبرنگاران هست.

حاجیانی با اشاره به قطع برق چاه های کشاورزی در آبدان بیان کرد: قطع برق پنج ساعته کشاورزان درحال بررسی است و انتظار داریم این موضوع به زودی برطرف شود.

شهردار آبدان نیز گفت: مجموعه شهرداری آماده پاسخگوی مطالبات خبرنگاران است.

سید عیسی حسینی از خبرنگاران خواست تا در خصوص توسعه و مبلمان شهر آبدان کمک کنند.

وی افزود:۸۰ درصد نظافت شهر بر عهده مردم است و خبرنگاران بابد در این زمینه کمک کنند.

حسینی در پایان از افتتاح پروژه هاز عمرانی در بخش خبر داد .

خبرنگاران مشکلات شهر را با حضور مسئولان بخش مطرح کردند و مسئولان به تک تک سوالات پاسخ دادند.