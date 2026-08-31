  1. استانها
  2. بوشهر
۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

بخشدار آبدان: خبرنگاران صدای رسای مردم هستند

بخشدار آبدان: خبرنگاران صدای رسای مردم هستند

بوشهر- بخشدار آبدان گفت: خبرنگاران صدای رسای مردم هستند و در انعکاس برنامه های هفته دولت در سطح بخش سنگ تمام گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب حاجیانی صبح دوشنبه در نشست با خبرنگاران بخش آبدان با اشاره به افتتاح ۳۶ هزار پروژه عمرانی و خدماتی درسراسر کشور اظهار کرد: دولت در کنار تامین کالاهای اساسی و تقویت بنیه دفاعی از توسعه زیر ساخت های کشور غافل نمانده و این حجم از دستاوردها نشان دهنده کار آمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

بخشدار آبدان یاد آورشد: خبرنگاران در انعکاس اخبار و مشکلات شهر تلاش های خوبی داشتند و بخشداری آبدان هم در این زمینه همراه با خبرنگاران هست.

حاجیانی با اشاره به قطع برق چاه های کشاورزی در آبدان بیان کرد: قطع برق پنج ساعته کشاورزان درحال بررسی است و انتظار داریم این موضوع به زودی برطرف شود.

بخشدار آبدان: خبرنگاران صدای رسای مردم هستند

شهردار آبدان نیز گفت: مجموعه شهرداری آماده پاسخگوی مطالبات خبرنگاران است.

سید عیسی حسینی از خبرنگاران خواست تا در خصوص توسعه و مبلمان شهر آبدان کمک کنند.

وی افزود:۸۰ درصد نظافت شهر بر عهده مردم است و خبرنگاران بابد در این زمینه کمک کنند.

حسینی در پایان از افتتاح پروژه هاز عمرانی در بخش خبر داد .

خبرنگاران مشکلات شهر را با حضور مسئولان بخش مطرح کردند و مسئولان به تک تک سوالات پاسخ دادند.

کد مطلب 6932723

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها