اجرای طرح آزمون دوره ای وسایل توزین در دو شهرستان گلستان

محمدجابر صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 267 واحد صنفی شهرستان آق قلا و 372 واحد صنفی شهرستان ترکمن که دارای وسایل توزین و سنجش از قبیل ترازو، وزنه، نیم متر و .... بودند بازرسی شدند.
وی اظهار داشت: این واحدهای صنفی با همکاری فرمانداری، اداره بازرگانی و مجمع امور صنفی شهرستانهای مذکور مورد نظارت و بازرسی کارشناسان و بازرسان استاندارد قرار گرفتند.
کارشناس اوزان و مقیاسهای اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان افزود: 436 وسیله توزین و سنجش در شهرستان آق قلا و 622 وسیله نیز در شهرستان ترکمن مورد آزمون قرار گرفت که در شهرستان آق قلا حدود 1.5 درصد وسایل توزین و سنجش 3.1 درصد این وسایل سنجش با استانداردهای مربوطه مغایرت داشت.
صفایی در پایان ضمن درخواست همکاری از واحدهای صنفی با کارشناسان و بازرسان استاندارد، از بهبود همکاری آنان در مدت اخیر با استاندارد اظهار خوشنودی کرد و گفت: عدم همکاری واحدهای صنفی در سال 90 نسبت به سال های قبل کاهش قابل توجهی داشته است که این برآیند تعامل مثبت واحدهای صنفی با این اداره کل است.
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